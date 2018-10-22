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21:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» нацелился на лучшего бомбардира «Акжайыка»

Сенегальский нападающий «Акжайыка» Малик Мане может сменить клуб после окончания сезона, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игроком интересуется «Атырау», который готов предложить ему выгодный контракт. За три тура до окончания КПЛ «нефтяники» с 32 очками идут на восьмом месте в таблице и имеют отличные шансы сохранить прописку в КПЛ.

Борется за выживание и нынешний клуб Мане — «Акжайык» имеет в своем активе 30 баллов и занимает десятую строчку. При этом предложение из «Атырау» не единственное для Мане.

В текущем сезоне 30-летний Мане забил восемь мячей и сделал две голевые передачи. В «Акжайыке» он является лучшим бомбардиром команды. Столько же на счету экс-форварда уральцев Адеринсолы Эсеолы, который летом перебрался в «Кайрат».

Впервые в Казахстане Мане в 2011 году, когда в составе «Актобе» забил 12 голов в чемпионате. После этого поиграв в ряде стран, сенегалец вернулся в КПЛ лишь в 2016 году и регулярно забивал в составе «Тараза». Неудачно пройдя просмотр в белорусском БАТЭ в зимнее межсезонье, нападающий оказался в «Акжайыке». В 2012 году Мане провел свой единственный матч за сборную Сенегала.

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"Атырау" нацелился на лучшего бомбардира "Акжайыка"
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