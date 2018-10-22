«Атырау» нацелился на лучшего бомбардира «Акжайыка»

Игроком интересуется «Атырау», который готов предложить ему выгодный контракт. За три тура до окончания КПЛ «нефтяники» с 32 очками идут на восьмом месте в таблице и имеют отличные шансы сохранить прописку в КПЛ.

Борется за выживание и нынешний клуб Мане — «Акжайык» имеет в своем активе 30 баллов и занимает десятую строчку. При этом предложение из «Атырау» не единственное для Мане.

В текущем сезоне 30-летний Мане забил восемь мячей и сделал две голевые передачи. В «Акжайыке» он является лучшим бомбардиром команды. Столько же на счету экс-форварда уральцев Адеринсолы Эсеолы, который летом перебрался в «Кайрат».