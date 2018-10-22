«Атырау» нацелился на лучшего бомбардира «Акжайыка»
Сенегальский нападающий «Акжайыка» Малик Мане может сменить клуб после окончания сезона, передает корреспондент Vesti.kz.
Сенегальский нападающий «Акжайыка» Малик Мане может сменить клуб после окончания сезона, передает корреспондент Vesti.kz.
Игроком интересуется «Атырау», который готов предложить ему выгодный контракт. За три тура до окончания КПЛ «нефтяники» с 32 очками идут на восьмом месте в таблице и имеют отличные шансы сохранить прописку в КПЛ.
Борется за выживание и нынешний клуб Мане — «Акжайык» имеет в своем активе 30 баллов и занимает десятую строчку. При этом предложение из «Атырау» не единственное для Мане.
В текущем сезоне 30-летний Мане забил восемь мячей и сделал две голевые передачи. В «Акжайыке» он является лучшим бомбардиром команды. Столько же на счету
Впервые в Казахстане Мане в 2011 году, когда в составе «Актобе» забил 12 голов в чемпионате. После этого поиграв в ряде стран, сенегалец вернулся в КПЛ лишь в 2016 году и регулярно забивал в составе «Тараза». Неудачно пройдя просмотр в белорусском БАТЭ в зимнее межсезонье, нападающий оказался в «Акжайыке». В 2012 году Мане провел свой единственный матч за сборную Сенегала.