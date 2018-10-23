«Все сложно»: Дэвид Бекхэм близок к разводу с женой?

Источник: AFP 2018

Крах идеальной пары

Дэвид и Виктория Бекхэм долгие годы остаются синонимом крепкой и дружной семьи. Но после 19 лет совместной жизни в их отношениях возник разлад. О неурядицах бывший капитан сборной Англии, а ныне владелец клуба MLS «Интер Майами» признался в эфире одного из австралийских телеканалов. 43-летний экс-футболист назвал свой брак сложным, отметив, что ему с супругой приходится много работать, чтобы сохранить семью. Это заявление было сделано спустя несколько месяцев после сообщений в СМИ о том, что брак идеальной, как казалось, пары переживает не лучшие времена.

Как сообщает The Sun со ссылкой на одного из друзей Бекхэма, его слова в семье «произвели эффект разорвавшейся бомбы». В окружении бывшего игрока «МЮ» и «Реала» отмечают, что он пытается держать дистанцию в отношениях с женой, тогда как она на публике создает видимость стабильности.

Читайте также СМИ: Бекхэм предложил Зидану пост главного тренера в своем клубе MLS

«Когда Виктория узнала об интервью Дэвида, она была опустошена, — заявил один из приятелей экс-солистки Spice Girls. — Она понятия не имеет, почему он решил сделать такое заявление и публично унизить ее».

Беда не приходит одна

Пока семейство Бекхэм было в Сиднее на Играх непобежденных, организатор которых — принц Гарри (в этих соревнованиях участвуют бывшие военные, которые стали инвалидами. — Прим. «СЭ») трое неизвестных предприняли попытку ограбления особняка пары в графстве Оксфордшир. Служба охраны заметила злоумышленников и вызвала полицию. Это спугнуло взломщиков и они покинули место преступления, не украв ничего.

Новость о попытке проникновения в дом шокировала Дэвида и Викторию и на короткое время сплотила перед лицом общей проблемы. Затем жена бывшего футболиста улетела в Германию для посещения клиники, в которой она рассчитывает справиться со стрессом последних дней.

Бекхэм + Адамс. История отношений

Отношения молодого полузащитника и участницы сверхпопулярной группы начались в 1997 году. Тогда Дэвиду было 22 года, а Виктории на год больше. Уже в январе 1998 года он сделал ей предложение, а свадьба состоялась в июле 1999-го.

Читайте также Дэвид Бекхэм получит награду президента УЕФА

Первенец семьи, Бруклин Джозеф, родился еще до свадьбы родителей — в марте 1999 года. Также они воспитывают еще двух сыновей — Ромео Джеймса (2002 г. р.) и Круза Дэвида (2005), а также дочку Харпер Севен (2011).

Начав встречаться с Викторией, Бекхэм отказался от услуг прежнего агента, доверив свои дела ее менеджеру. Под чутким присмотром поп-дивы Дэвид стал футболистом новой формации — первым, кто вобрал в себя лучшее из миров спорта и шоу-бизнеса.