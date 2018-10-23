Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу в матче с «Лестером»

Источник: AFP 2018

Счёт открыли гости, на 31-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Арсенала» Эктор Бельерин. Перед самым свистком на перерыв поражение уравнял Месут Озил. Во втором тайме Пьер-Эмерик Обамеянг в течение трёх минут оформил дубль и принес победу «канонирам».

Благодаря этой победе «Арсенал», набрав 21 очко, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Эта победа стала для лондонского клуба седьмой подряд в матчах АПЛ. «Лестер» остался на 11-й позиции, имея в своём активе 12 очков.