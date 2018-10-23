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00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу в матче с «Лестером»

В матче девятого тура чемпионата Англии «Арсенал» на своём поле обыграл «Лестер» со счётом 3:1.

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Источник: AFP 2018

Счёт открыли гости, на 31-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Арсенала» Эктор Бельерин. Перед самым свистком на перерыв поражение уравнял Месут Озил. Во втором тайме Пьер-Эмерик Обамеянг в течение трёх минут оформил дубль и принес победу «канонирам».

Благодаря этой победе «Арсенал», набрав 21 очко, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Эта победа стала для лондонского клуба седьмой подряд в матчах АПЛ. «Лестер» остался на 11-й позиции, имея в своём активе 12 очков.

В следующем туре «Арсенал» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас». Матч состоится 28 октября. «Лестеру» предстоит домашний матч с «Вест Хэм Юнайтед», который пройдёт 27 октября.

Арсенал 3:1
Первый тайм: 1:1
Лестер
22.10.2018, 22:00 основной раунд: 9-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Клод Пюэль
Голы
45′ Месут Езил (Э. Бельерин) 10
63′ Пьер-Эмерик Обамеянг (Э. Бельерин) 14
66′ Пьер-Эмерик Обамеянг (М. Езил) 14
2 Эктор Бельерин 31′
Составы
Бернд Лено 19
Эктор Бельерин 2
17′ Роб Холдинг 16
Шкодран Мустафи 20
Лукас Торрейра 11
35′ Гранит Джака 34
Александр Ляказетт 9
Алекс Ивоби 17
61′ Штефан Лихтштайнер 12
Маттео Гендузи 29
61′ Генрих Мхитарян 7
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
80′ Месут Езил 10
Аарон Рэмси 8
1 Каспер Шмайхель
3 Бен Чилвелл
6 Джонатан Эванс
15 Гарри Магуайр
18 Дэниел Амарти
24 Нампали Менди
25 Уилфред Ндиди
9 Джейми Варди
14 Рикарду Перейра 69′ 65′
31 Рашид Геззаль
10 Джеймс Мэддисон 75′
20 Синдзи Окадзаки
8 Келечи Ихеаначо 61′
11 Марк Олбрайтон 64′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
6 Угловые 4
10 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крис Кавана (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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