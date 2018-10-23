Анчелотти: Единственная ошибка Роналду — переход в «Ювентус»

«Приход Криштиану восхитителен для образа Серии А. Она долгое время была лигой суперзвёзд: Марадона, Платини, Зико, Зидан, Роналдо, Шевченко, Кака, Ибрагимович. В последние 10 лет всё было уже не так, но Роналду вернёт прежнюю ситуацию. Он — невероятный профессионал. Его единственной ошибкой стал переход в «Ювентус», — цитирует пошутившего Анчелотти Football Italia.