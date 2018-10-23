Анчелотти: Единственная ошибка Роналду — переход в «Ювентус»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал переход Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал переход Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».
«Приход Криштиану восхитителен для образа Серии А. Она долгое время была лигой суперзвёзд: Марадона, Платини, Зико, Зидан, Роналдо, Шевченко, Кака, Ибрагимович. В последние 10 лет всё было уже не так, но Роналду вернёт прежнюю ситуацию. Он — невероятный профессионал. Его единственной ошибкой стал переход в «Ювентус», — цитирует пошутившего Анчелотти Football Italia.
«Наполи» является главным конкурентом «Ювентуса» в чемпионате Италии. Туринский клуб, набрав 25 очков, занимает первое место, неаполитанцы (21) — второе. В следующем туре команда Карло Анчелотти на домашнем поле сыграет с римской «Ромой». Встреча состоится 28 октября и начнётся в 22:30 мск.
«Ювентус» является действующим чемпионом Серии А. В сезоне-2017/18 туринский клуб набрал 95 очков в 38 матчах, «Наполи» (91) финишировал на второй строчке.