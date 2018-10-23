Руни, Ибрагимович, Дрогба. Как у них дела?
Подводим итоги прошедшей недели, рассказывая о любопытных событиях в футбольных чемпионатах других континентов.
Подводим итоги прошедшей недели, рассказывая о любопытных событиях в футбольных чемпионатах других континентов.
Главным событием в бразильском футболе стал ответный финальный матч кубка страны между «Коринтиансом» и «Крузейру». Уступив в первой игре с минимальным счетом (0:1), действующий чемпион готовился к реваншу, повысив собственную репутацию выпуском специальной футболки в память о великом гонщике Айртоне Сенне.
Но ни сумасшедший настрой, ни горячая поддержка торсиды «Коринтиансу» не помогла. Пропустив первым, он лишь сравнял счет усилиями проведшего за клуб 200 матчей
Что до матчей чемпионата, то здесь стоит отметить успех Витинью. Бывший нападающий ЦСКА находится под огнем критики, но тут он поучаствовал в разгроме, который «Фламенго» учинил «Паране» (4:0). Витинью забил второй мяч после возвращения на родину.
А потом еще и ассистировал колумбийцу Урибе. Получается,
Уэйн Руни продолжает покорять Америку. Во многом благодаря усилиям англичанина на минувшей неделе «Ди Си Юнайтед» обеспечил себе выход в
А уже в воскресенье Руни оформил дубль в игре с «Нью-Йорк Сити», который не спас очередной мяч неувядающего испанца Давида Вильи (3:1). Впрочем, расхваливая Уэйна, не стоит забывать о его одноклубниках. Особенно об аргентинце Лучо Акосте. Его сольный проход запомнится гораздо больше завершившего первую результативную атаку удара.
Между тем решающая стадия сезона может пройти без другой звезды лиги. Хотя Златан Ибрагимович делает все, чтобы этого не произошло. За тур до финиша регулярного чемпионата швед стал главным творцом гостевой победы «Гэлакси» над «Миннесотой» (3:1). Ибра открыл счет, когда защитники
Постарался и другой звездный ветеран клуба из
Если вы не в курсе, карьера 40-летнего Дидье Дрогба еще не закончена. Ивуариец выступает во второй по рангу американской лиге USL за «Финикс Райсинг». Да еще и забивает в
В сравнении с Дрогба 34-летний Фернандо Торрес почти юноша, так что от него ждут подвигов по расписанию. Но пока в Японии испанец не поставил забитые мячи на поток. Может быть, дело сдвинется с точки после третьего гола Торреса в составе «Саган Тосу», благодаря которому прервалась длившаяся с августа персональная засуха форварда? Тем более, его команда обыграла на выезде «Сегалту» (3:2).
Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда — футбольный космополит. Он забивал на территории родной Азии и Европы, покорял своей игрой в Америке болельщиков мексиканской «Пачуки», а теперь дебютировал в Австралии. Правда, премьера японца в составе «Мельбурн Виктори» получилась смазанной. С одной стороны, Хонда открыл счет не совсем типичным для себя ударом головой, а с другой его команда уступила в дерби «Мельбурн Сити» (1:2).
Один из фаворитов Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» не знал поражений на протяжении 32 официальных матчей. В прошлый раз команда Марсело Гальярдо проиграла 25 февраля «Велес Сарсфилд», но все хорошее
Очередной тур в Мексике подарил несколько невероятных сценариев. Например, «Пумас» и «Тигрес» трижды обменялись голами (3:3), а мяч бывшего нападающего сборной Франции Жиньяка не стал победным
Однако по драматизму это противостояние переплюнули «Атлас» с «Веракрузом». В их матче лидерство в счете переходило из рук в руки четыре раза, пока хозяева не вырвали победу в компенсированное время (4:3). Арбитр не скупился на пенальти, трижды указав на 11-метровую отметку, и дважды ему пришла на помощь недавно запущенная в Мексике система ВАР.