Руни, Ибрагимович, Дрогба. Как у них дела?

Источник: Спорт-Экспресс

У «Крузейру» кубок, у Витинью — второй гол

Главным событием в бразильском футболе стал ответный финальный матч кубка страны между «Коринтиансом» и «Крузейру». Уступив в первой игре с минимальным счетом (0:1), действующий чемпион готовился к реваншу, повысив собственную репутацию выпуском специальной футболки в память о великом гонщике Айртоне Сенне.

Но ни сумасшедший настрой, ни горячая поддержка торсиды «Коринтиансу» не помогла. Пропустив первым, он лишь сравнял счет усилиями проведшего за клуб 200 матчей экс-полузащитника донецкого «Шахтера» Жадсона. Пенальти в его исполнении подарил надежду, которую безжалостно убил Де Арраскаэта, на последних минутах умчавшийся от защитников и элегантно перебросивший вратаря. После матча уругваец получил в твиттере персональное поздравление от партнера по сборной Эдинсона Кавани.

Что до матчей чемпионата, то здесь стоит отметить успех Витинью. Бывший нападающий ЦСКА находится под огнем критики, но тут он поучаствовал в разгроме, который «Фламенго» учинил «Паране» (4:0). Витинью забил второй мяч после возвращения на родину.

А потом еще и ассистировал колумбийцу Урибе. Получается, экс-армеец пока в одной игре проявил себя успешнее открывшего счет лидера «Фла» Лукаса Пакеты, который зимой должен перейти в «Милан».

Руни в плей-офф, Ибрагимович продолжает сражение

Уэйн Руни продолжает покорять Америку. Во многом благодаря усилиям англичанина на минувшей неделе «Ди Си Юнайтед» обеспечил себе выход в плей-офф МЛС. Сначала форвард великолепным по исполнению штрафным принес победу над финалистом Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Торонто» (1:0) и довел число своих американских голов до десяти.

А уже в воскресенье Руни оформил дубль в игре с «Нью-Йорк Сити», который не спас очередной мяч неувядающего испанца Давида Вильи (3:1). Впрочем, расхваливая Уэйна, не стоит забывать о его одноклубниках. Особенно об аргентинце Лучо Акосте. Его сольный проход запомнится гораздо больше завершившего первую результативную атаку удара.

Между тем решающая стадия сезона может пройти без другой звезды лиги. Хотя Златан Ибрагимович делает все, чтобы этого не произошло. За тур до финиша регулярного чемпионата швед стал главным творцом гостевой победы «Гэлакси» над «Миннесотой» (3:1). Ибра открыл счет, когда защитники почему-то потеряли его напротив ворот, а потом выдал роскошную передачу эффектно пробившему с лета Алессандрини.

Постарался и другой звездный ветеран клуба из Лос-Анжелеса — отметившийся голевой передачей англичанин Эшли Коул. Теперь судьба «Гэлакси» в их собственных руках. Имеющий на одно очко больше «Реал Солт-Лейк» уже провел все матчи. Калифорнийцам нужно просто победить на своем поле недавно выигравшее кубковый турнир, но не имеющее мотивации в чемпионате «Хьюстон Динамо».

Дрогба еще повоюет

Если вы не в курсе, карьера 40-летнего Дидье Дрогба еще не закончена. Ивуариец выступает во второй по рангу американской лиге USL за «Финикс Райсинг». Да еще и забивает в плей-офф. На днях один из лучших футболистов в истории африканского футбола положил начало разгрому второй команды «Портленда» голом со штрафного — его пятым в сезоне.

Торрес молчал с августа

В сравнении с Дрогба 34-летний Фернандо Торрес почти юноша, так что от него ждут подвигов по расписанию. Но пока в Японии испанец не поставил забитые мячи на поток. Может быть, дело сдвинется с точки после третьего гола Торреса в составе «Саган Тосу», благодаря которому прервалась длившаяся с августа персональная засуха форварда? Тем более, его команда обыграла на выезде «Сегалту» (3:2).

Хонда дебютировал в дерби

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда — футбольный космополит. Он забивал на территории родной Азии и Европы, покорял своей игрой в Америке болельщиков мексиканской «Пачуки», а теперь дебютировал в Австралии. Правда, премьера японца в составе «Мельбурн Виктори» получилась смазанной. С одной стороны, Хонда открыл счет не совсем типичным для себя ударом головой, а с другой его команда уступила в дерби «Мельбурн Сити» (1:2).

Бывший краснодарец прервал суперсерию «Ривера»

Один из фаворитов Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» не знал поражений на протяжении 32 официальных матчей. В прошлый раз команда Марсело Гальярдо проиграла 25 февраля «Велес Сарсфилд», но все хорошее когда-нибудь кончается. Вот и впечатляющую серию «Ривера» прервал «Колон», которому хватило одного гола вышедшего на замену уругвайца Буэно. Пять лет назад этот форвард засветился в России, отыграв три матча за «Кубань» под руководством нынешнего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Мексиканские триллеры

Очередной тур в Мексике подарил несколько невероятных сценариев. Например, «Пумас» и «Тигрес» трижды обменялись голами (3:3), а мяч бывшего нападающего сборной Франции Жиньяка не стал победным из-за первого в карьере хет-трика парагвайца Карлоса Гонсалеса.