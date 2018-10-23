Санчес Мартинес назначен главным арбитром на матч «Барселона» — «Реал»
Состоялось назначение арбитров на матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал», сообщает Marca.
Состоялось назначение арбитров на матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал», сообщает Marca.
Главным арбитром матча будет Хосе Мария Санчес Мартинес. Видеоассистентом на эту встречу назначен Алехандро Эрнандес.
Мартинес в прошлом сезоне уже обслуживал «класико» в декабре. В том матче «Барселона» разгромила соперника на выезде со счётом 3:0.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу», и начнётся в 17:15 мск.
После девяти туров «Барселона», набрав 18 очков, занимает первое место в турнирной таблице испанского национального первенства. «Реал» находится на седьмой позиции, имея в своём активе 14 очков. В этой встрече, скорее всего,