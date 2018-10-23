Санчес Мартинес назначен главным арбитром на матч «Барселона» — «Реал»

Источник: AP 2018

Главным арбитром матча будет Хосе Мария Санчес Мартинес. Видеоассистентом на эту встречу назначен Алехандро Эрнандес.

Мартинес в прошлом сезоне уже обслуживал «класико» в декабре. В том матче «Барселона» разгромила соперника на выезде со счётом 3:0.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу», и начнётся в 17:15 мск.