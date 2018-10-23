Марселино: Черышев — замечательный человек, фантастический игрок

«Дениса мы уже знали по “Вильярреалу”. Замечательный человек, фантастический игрок. Что касается его игровых качеств, то это футболист, которого отличают стабильность и профессионализм. Если говорить о его бойцовских качествах, то игрок такого плана нам и нужен на левом краю. Черышев хорошо дополняет команду, и мы надеемся, что он будет играть за “Валенсию” очень хорошо», — цитирует Марселино пресс-служба УЕФА.