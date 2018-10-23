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12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Марселино: Черышев — замечательный человек, фантастический игрок

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль высказал мнение о российском полузащитнике команды Денисе Черышеве.

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Источник: AFP 2018

«Дениса мы уже знали по “Вильярреалу”. Замечательный человек, фантастический игрок. Что касается его игровых качеств, то это футболист, которого отличают стабильность и профессионализм. Если говорить о его бойцовских качествах, то игрок такого плана нам и нужен на левом краю. Черышев хорошо дополняет команду, и мы надеемся, что он будет играть за “Валенсию” очень хорошо», — цитирует Марселино пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл за «Валенсию» девять матчей во всех турнирах, стал автором одного гола, а также отдал одну результативную передачу. Напомним, «Валенсия» арендовала Черышева у «Вильярреала» минувшим летом на один год с правом последующего выкупа.

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