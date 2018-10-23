Хави: На 99% этот сезон станет последним для меня

«Я хочу выиграть с клубом азиатскую Лигу чемпионов. Было бы здорово побороться за трофей в этом сезоне. На 99% этот сезон станет последним для меня. В 39 лет уже нормально уставать от футбола, и настаёт время менять курс. Я думаю о тренерской карьере и уже прошёл курсы UEFA Pro. Моя мечта — возглавить “Барселону”. Сейчас ещё не время для анонсов или прощаний, но я точно знаю, что буду делать», — приводит слова Хави Corriere dello Sport.