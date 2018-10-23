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12:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави: На 99% этот сезон станет последним для меня

Испанский полузащитник «Аль-Садд» Хави Эрнандес заявил, что он, скорее всего, завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

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Источник: Reuters

«Я хочу выиграть с клубом азиатскую Лигу чемпионов. Было бы здорово побороться за трофей в этом сезоне. На 99% этот сезон станет последним для меня. В 39 лет уже нормально уставать от футбола, и настаёт время менять курс. Я думаю о тренерской карьере и уже прошёл курсы UEFA Pro. Моя мечта — возглавить “Барселону”. Сейчас ещё не время для анонсов или прощаний, но я точно знаю, что буду делать», — приводит слова Хави Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне 38-летний Хави провёл за «Аль-Садд» два матча и забил два гола. Ранее он на протяжении 17 лет выступал за «Барселону», став в составе каталонского клуба восьмикратным чемпионом Испании, а также четырежды выиграв Лигу чемпионов.

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