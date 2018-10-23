Хави: Без сомнения Месси сильнее, чем Роналду. Для меня Лео — лучший в истории

Напомним, форвард получил перелом руки и пропустит около трёх недель.
«Соперники «Барселоны» получат большое преимущество, потому что Лео — самый сильный, с которым я играл, единственный, кто может изменить ситуацию на поле в одиночку, причём в любой момент матча.
Сильнее ли Месси, чем Роналду? Да, без сомнения. Для меня Месси — самый сильный игрок в истории футбола", — приводит слова Хави Corriere dello Sport.
В ближайшем матче Лиги чемпионов «Барселоне» предстоит сыграть против миланского «Интера». В воскресенье, 28 октября, «Барселона» примет на «Камп Ноу» мадридский «Реал» в рамках 10-го тура Примеры.