Хави: Без сомнения Месси сильнее, чем Роналду. Для меня Лео — лучший в истории

Источник: Reuters

Напомним, форвард получил перелом руки и пропустит около трёх недель.

«Соперники «Барселоны» получат большое преимущество, потому что Лео — самый сильный, с которым я играл, единственный, кто может изменить ситуацию на поле в одиночку, причём в любой момент матча.

Сильнее ли Месси, чем Роналду? Да, без сомнения. Для меня Месси — самый сильный игрок в истории футбола", — приводит слова Хави Corriere dello Sport.