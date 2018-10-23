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12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави: Без сомнения Месси сильнее, чем Роналду. Для меня Лео — лучший в истории

Испанский полузащитник «Аль-Садд», бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес, считает, что его бывшей команде придётся непросто в отсутствие своего лидера аргентинца Лионеля Месси.

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Источник: Reuters

Напомним, форвард получил перелом руки и пропустит около трёх недель.

«Соперники «Барселоны» получат большое преимущество, потому что Лео — самый сильный, с которым я играл, единственный, кто может изменить ситуацию на поле в одиночку, причём в любой момент матча.

Сильнее ли Месси, чем Роналду? Да, без сомнения. Для меня Месси — самый сильный игрок в истории футбола", — приводит слова Хави Corriere dello Sport.

В ближайшем матче Лиги чемпионов «Барселоне» предстоит сыграть против миланского «Интера». В воскресенье, 28 октября, «Барселона» примет на «Камп Ноу» мадридский «Реал» в рамках 10-го тура Примеры.

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