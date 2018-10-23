Бразильский полузащитник Исаэль может покинуть «Кайрат»

Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до конца текущего года, однако до сих пор предложение о его продлении, которое устроило бы Исаэля, так и не поступило.

Бразилец рассматривает и ряд других вариантов из зарубежных клубов.

В последнем матче КПЛ против «Тобола», который завершился вничью 0:0, Исаэль как и ряд других легионеров не попали в заявку, однако продолжают тренироваться с основной командой.