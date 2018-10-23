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12:47 (мск), источник: Vesti.kz

Бразильский полузащитник Исаэль может покинуть «Кайрат»

Бразильский полузащитник алматинского «Кайрата» Исаэль близок к уходу из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до конца текущего года, однако до сих пор предложение о его продлении, которое устроило бы Исаэля, так и не поступило.

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Бразилец рассматривает и ряд других вариантов из зарубежных клубов.

В последнем матче КПЛ против «Тобола», который завершился вничью 0:0, Исаэль как и ряд других легионеров не попали в заявку, однако продолжают тренироваться с основной командой.

В «Кайрате» бразильский полузащитник оказался в 2014 году. За это время не раз становился призером чемпионата страны, трижды завоевывал Кубок и дважды — Суперкубок Казахстана. До переезда в Алматы Исаэль защищал цвета ряда бразильских клубов, турецкого «Гиресунспора», португальского «Насьоналя» и российского «Краснодара».

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