Контракт между «Маринерс» и Болтом маловероятен без финансовой помощи 3-й стороны

Источник: AP 2018

Болт, завершивший карьеру в легкой атлетике после окончания чемпионата мира-2017, неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы в профессиональном футболе. Ранее в октябре 32-летний ямаец забил два гола в товарищеском матче за «Маринерс».

Во вторник клуб сообщил, что сделал Болту предложение о заключении контракта.

«Что касается футбола, Усэйн добился большого прогресса во время пребывания в “Сентрал Кост Маринерс”, и мы чувствуем, что в будущем он будет прибавлять с увеличением индивидуальных интенсивных тренировок и при наличии игровой практики. Мы ищем варианты, как этого добиться, потому что клуб не может позволить себе такую роскошь, как сделать это (дать играть Болту) в сильнейшем дивизионе чемпионата Австралии (А-Лига)», — говорится в заявлении «Сентрал Кост Маринерс».

«Что касается коммерческих условий переговоров, менеджмент Болта и “Маринерс” контактируют с внешними партнерами, чтобы найти решение, которое устроит все стороны. Без финансового вклада независимой третьей стороны маловероятно, что Болт и клуб придут к соглашению по условиям сделки», — следует из сообщения.