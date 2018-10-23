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14:06 (мск), источник: Р-Спорт

Контракт между «Маринерс» и Болтом маловероятен без финансовой помощи 3-й стороны

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Подписание контракта между футбольным клубом «Сентрал Кост Маринерс» и восьмикратным олимпийским чемпионом ямайским спринтером Усэйном Болтом маловероятно без финансового участия третьей стороны, переговоры продолжаются, сообщается на официальном сайте австралийской команды.

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Источник: AP 2018

Болт, завершивший карьеру в легкой атлетике после окончания чемпионата мира-2017, неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы в профессиональном футболе. Ранее в октябре 32-летний ямаец забил два гола в товарищеском матче за «Маринерс».

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Во вторник клуб сообщил, что сделал Болту предложение о заключении контракта.

«Что касается футбола, Усэйн добился большого прогресса во время пребывания в “Сентрал Кост Маринерс”, и мы чувствуем, что в будущем он будет прибавлять с увеличением индивидуальных интенсивных тренировок и при наличии игровой практики. Мы ищем варианты, как этого добиться, потому что клуб не может позволить себе такую роскошь, как сделать это (дать играть Болту) в сильнейшем дивизионе чемпионата Австралии (А-Лига)», — говорится в заявлении «Сентрал Кост Маринерс».

«Что касается коммерческих условий переговоров, менеджмент Болта и “Маринерс” контактируют с внешними партнерами, чтобы найти решение, которое устроит все стороны. Без финансового вклада независимой третьей стороны маловероятно, что Болт и клуб придут к соглашению по условиям сделки», — следует из сообщения.

В «Сентрал Кост Маринерс» также отметили, что, чтобы не отвлекать команду от подготовки к матчу в ближайший уикенд, Болт не будет присутствовать на тренировках команды, пока стороны не подпишут контракт.

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