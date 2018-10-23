Намечается «чистка» состава, или кто вслед за Исаэлем может покинуть «Кайрат»
Судя по не продленным контрактам, «Кайрат» вслед за бразильским полузащитником Исаэлем Барбозой могут покинуть и другие футболисты, передает корреспондент Vesti.kz.
Судя по не продленным контрактам, «Кайрат» вслед за бразильским полузащитником Исаэлем Барбозой могут покинуть и другие футболисты, передает корреспондент Vesti.kz.
Как уже сообщалось, трудовое соглашение с Исаэлем истекает в конце текущего года. Также 31 декабря контракты заканчиваются у Гафуржана Суюмбаева, Акоша Элека, Иво Иличевича, Хуана Фелипе, Андрея Аршавина, Сергея Кейлера, Айбола Абикена и Ильи Караваева, что явно заставляет задуматься об уходе игроков в другие клубы.
Хотя не исключено, что контракты с Исаэлем и Суюмбаевым будут пролонгированы.
Что касается других, то Иличевич только к концу сезона набрал форму и начал
Хуан Фелипе, несмотря на стабильную игровую практику, сильно не впечатлял. Отдавать продольные и поперечные передачи способны и свои воспитанники, а вот «вырезать» диагональ и обыграть один в один соперника у бразильца не совсем получается. Так что его отбытие, навряд ли, скажется на конкурентоспособности состава.
Ну, и скорее всего, Аршавин проводит последний сезон в футболе,
Да и потом в «Кайрате» не против ужесточения лимита на легионеров, в частности сокращения их количества в заявке до пяти человек, что уже свидетельствует о желании алматинцев провести естественный отбор среди своих игроков.
Что касается молодых, то они, как и предполагалось, пребывали в тени опытных игроков, а потому непринципиально: останутся они в клубе или разъедутся по арендам.
Отметим, что после 30 туров «Кайрат» идет на втором месте с десятиочковым отставанием от лидирующей в