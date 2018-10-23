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16:38 (мск), источник: Vesti.kz

Намечается «чистка» состава, или кто вслед за Исаэлем может покинуть «Кайрат»

Судя по не продленным контрактам, «Кайрат» вслед за бразильским полузащитником Исаэлем Барбозой могут покинуть и другие футболисты, передает корреспондент Vesti.kz.

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Как уже сообщалось, трудовое соглашение с Исаэлем истекает в конце текущего года. Также 31 декабря контракты заканчиваются у Гафуржана Суюмбаева, Акоша Элека, Иво Иличевича, Хуана Фелипе, Андрея Аршавина, Сергея Кейлера, Айбола Абикена и Ильи Караваева, что явно заставляет задуматься об уходе игроков в другие клубы.

Хотя не исключено, что контракты с Исаэлем и Суюмбаевым будут пролонгированы. Все-таки бразилец считается одним из лучших легионеров КПЛ, и его уход существенно ослабит алматинский клуб. Тоже самое можно сказать о Суюмбаеве, об одном из самых стабильных крайних защитников чемпионата и сборной Казахстана.

Что касается других, то Иличевич только к концу сезона набрал форму и начал что-то вразумительное показывать на поле, Элека тяжело назвать основным игроком клуба, и при этом не был на голову выше казахстанских игроков, поэтому, возможно, на их места подыщут новых легионеров.

Хуан Фелипе, несмотря на стабильную игровую практику, сильно не впечатлял. Отдавать продольные и поперечные передачи способны и свои воспитанники, а вот «вырезать» диагональ и обыграть один в один соперника у бразильца не совсем получается. Так что его отбытие, навряд ли, скажется на конкурентоспособности состава.

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Ну, и скорее всего, Аршавин проводит последний сезон в футболе, как-никак россиянину уже 37, а в мае ему уже будет 38, в этом возрасте тяжело держать уровень, хоть он в этом сезоне не переставал радовать поклонников клуба. Воспитанник питерского футбола и сам прекрасно понимает о своевременности ухода, вследствие чего рассчитывать на него в следующем сезоне не приходится. В любом случае решать только ему.

Да и потом в «Кайрате» не против ужесточения лимита на легионеров, в частности сокращения их количества в заявке до пяти человек, что уже свидетельствует о желании алматинцев провести естественный отбор среди своих игроков.

Что касается молодых, то они, как и предполагалось, пребывали в тени опытных игроков, а потому непринципиально: останутся они в клубе или разъедутся по арендам.

Отметим, что после 30 туров «Кайрат» идет на втором месте с десятиочковым отставанием от лидирующей в премьер-лиге «Астаны». Матч следующего тура алматинский клуб проведет на своем поле с «Иртышом» 27 октября.

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