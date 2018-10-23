«Кайрат» представил известного российского нападающего

«BOOM! Официально: Евгений Савин в «Кайрате» — гласит подпись к фото, на котором Савин запечатлен с футболкой алматинского клуба рядом с генеральным директором «Кайрата» Алишером Апсалямовым.

Тем не менее, не сообщается, в какой конкретно должности Савин будет пребывать в команде. Вообще, весьма вероятно, что Евгений либо просто побывал в гостях у «Кайрата», либо снял сюжет об алматинском клубе. Также стоит добавить, что под 9-м номером в «Кайрате» выступает капитан команды Бауыржан Исламхан.

На протяжении карьеры Евгений Савин выступал за российские «Ротор», «Рязань», «Локомотив» (Москва), «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал» (Тула), «Луч-Энергия» и «Тюмень». С 2015 году он работал на телевидении — вел программу «Культ тура» совместно с Юрием Дудем и Сергеем Шнуровым, а затем перебрался на «Матч ТВ», где комментировал футбольные матчи.