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18:07 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» представил известного российского нападающего

Алматинский «Кайрат» презентовал в Instagram 34-летнего российского форварда Евгения Савина, сообщает Sports.kz.

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«BOOM! Официально: Евгений Савин в «Кайрате» — гласит подпись к фото, на котором Савин запечатлен с футболкой алматинского клуба рядом с генеральным директором «Кайрата» Алишером Апсалямовым.

Тем не менее, не сообщается, в какой конкретно должности Савин будет пребывать в команде. Вообще, весьма вероятно, что Евгений либо просто побывал в гостях у «Кайрата», либо снял сюжет об алматинском клубе. Также стоит добавить, что под 9-м номером в «Кайрате» выступает капитан команды Бауыржан Исламхан.

На протяжении карьеры Евгений Савин выступал за российские «Ротор», «Рязань», «Локомотив» (Москва), «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал» (Тула), «Луч-Энергия» и «Тюмень». С 2015 году он работал на телевидении — вел программу «Культ тура» совместно с Юрием Дудем и Сергеем Шнуровым, а затем перебрался на «Матч ТВ», где комментировал футбольные матчи.

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