«Реал» захотел вернуть Моуринью

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По информации издания, переговоры с португальцем ведет второй человек в клубе — вице-президент «Реала» Хосе Анхель Санчес. Представители команды обсуждают с тренером способы ухода из английского «Манчестер Юнайтед». Руководство сливочных предлагает Моуринью контракт до 2021 года с зарплатой 10−12 миллионов евро после уплаты налогов.

Моуринью, находящийся на грани увольнения, не хочет уходить в отставку из-за финансовых потерь. Португалец, в случае расторжения контракта со стороны МЮ, получит около 60 миллионов евро, если он сам инициирует расторжение договора — всего около 30 миллионов.

Ранее, 24 октября «Реал» одержал победу над чешской «Викторией» в Лиге чемпионов со счетом 2:1. До этого сливочные не могли выиграть на протяжении пяти матчей подряд. По информации Daily Mail, руководство «Реала» не довольно результатами команды и задумалось об отставке главного тренера Хулена Лопетеги.