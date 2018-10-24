Лучший бомбардир «Кайрата» пропустит домашний матч с «Иртышом»

В предыдущем туре против костанайского «Тобола» (0:0) форвард получил желтую карточку, которая стала восьмой в нынешнем чемпионате.

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Таким образом, из-за перебора «горчичников» Эсеола не поможет «Кайрату» в игре с «Иртышом», который пройдет 27 октября в Алматы.

В текущем чемпионате Эсеола сыграл за «Кайрат» 13 матчей и забил восемь мячей. При этом сезон форвард начинал в уральском «Акжайыке», в составе которого отличился восемь раз в 14 матчах.

С 16 голами Эсеола идет на втором месте в гонке бомбардиров, отставая на два мяча от полузащитника «Актобе» Маркоса Пиззелли.