Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Балтика
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-2
Луч
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь
Армавир
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Химки
Футбол. Первый дивизион
19:00
Сочи
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Факел
Футбол. Еврокубки
19:55
Брюгге
Монако
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано
Атлетик
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
Шальке-04
Футбол. Еврокубки
23.10
Рома3
ЦСКА0
Футбол. Еврокубки
23.10
Реал2
Виктория Пл1
Футбол. Еврокубки
23.10
Аякс1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
23.10
Хоффенхайм3
Лион3
Футбол. Еврокубки
23.10
Шахтер Д0
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
23.10
Манчестер Юнайтед0
Ювентус1
Все события
Фоторепортажи
26Россия победила Турцию
24ХК «Спартак» одержал победу в дерби против «Динамо»
09:26 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир «Кайрата» пропустит домашний матч с «Иртышом»

Нападающий алматинского «Кайрата» Адеринсола Эсеола пропустит матч 31-го тура казахстанской премьер-лиги с павлодарским «Иртышом».

Наверх

В предыдущем туре против костанайского «Тобола» (0:0) форвард получил желтую карточку, которая стала восьмой в нынешнем чемпионате.

Читайте также
«Кайрат» представил известного российского нападающего

Таким образом, из-за перебора «горчичников» Эсеола не поможет «Кайрату» в игре с «Иртышом», который пройдет 27 октября в Алматы.

В текущем чемпионате Эсеола сыграл за «Кайрат» 13 матчей и забил восемь мячей. При этом сезон форвард начинал в уральском «Акжайыке», в составе которого отличился восемь раз в 14 матчах.

С 16 голами Эсеола идет на втором месте в гонке бомбардиров, отставая на два мяча от полузащитника «Актобе» Маркоса Пиззелли.

«Кайрат» же с 61 очками также идет вторым в турнирной таблице с отставанием в десять очков от лидирующей «Астаны».

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Президент UFC похвалил борцовские навыки МакГрегора и назвал переломный момент боя с Нурмагомедовым
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками
Названы причины конфликта Нурмагомедова и Макгрегора (видео)
«Реал» захотел вернуть Моуринью
Под прицелом Браунинга: Медведева назвала Канаду домом
Роналду впервые не забил МЮ в Лиге чемпионов
«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Георгиев совершил 36 сейвов
Восемь пострадавших в римском метро россиян выписаны из больницы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь