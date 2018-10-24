Лучший бомбардир «Кайрата» пропустит домашний матч с «Иртышом»
Нападающий алматинского «Кайрата» Адеринсола Эсеола пропустит матч 31-го тура казахстанской
Нападающий алматинского «Кайрата» Адеринсола Эсеола пропустит матч 31-го тура казахстанской
В предыдущем туре против костанайского «Тобола» (0:0) форвард получил желтую карточку, которая стала восьмой в нынешнем чемпионате.
Таким образом,
В текущем чемпионате Эсеола сыграл за «Кайрат» 13 матчей и забил восемь мячей. При этом сезон форвард начинал в уральском «Акжайыке», в составе которого отличился восемь раз в 14 матчах.
С 16 голами Эсеола идет на втором месте в гонке бомбардиров, отставая на два мяча от полузащитника «Актобе» Маркоса Пиззелли.
«Кайрат» же с 61 очками также идет вторым в турнирной таблице с отставанием в десять очков от лидирующей «Астаны».