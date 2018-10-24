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13:14 (мск), источник: Р-Спорт

Лопетеги не уволят из «Реала» до матча с «Барселоной»

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги останется на своем посту как минимум до матча чемпионата Испании по футболу с «Барселоной», заявил директор мадридского клуба Эмилио Бутрагеньо.

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Источник: Reuters

Во вторник «Реал» на своем поле победил чешскую «Викторию» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1, прервав безвыигрышную серию, которая достигла пяти игр во всех турнирах.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 10, 28.10.2018, 18:15
Барселона
-Реал-

Отвечая на вопрос, будет ли Лопетеги занимать свой пост в игре с «Барселоной», Бутрагеньо заявил: «Да, да, все абсолютно нормально».

«Мы должны сохранять спокойствие и единство», — приводит слова Бутрагеньо Daily Mail.

«Королевский клуб» 28 октября сыграет с «Барселоной» на выезде в матче 10-го тура Примеры.

Перед началом чемпионата мира-2018 в России было объявлено, что Лопетеги возглавит «Реал» после окончания турнира, затем он был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании.

Реал 2:1
Первый тайм: 1:0
Виктория Пл
23.10.2018, 22:00 Зрители: 67356 Групповой турнир: Группа G Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Павел Врба
Голы
11′ Карим Бензема (Л. Васкес) 9
55′ Марселу (Г. Бэйл) 12
17 Патрик Хрошовски (А. Чермак) 79′
Составы
Кейлор Навас 1
Лукас Васкес 17
Марселу 12
90+4′ Серхио Рамос (к) 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Лука Модрич 10
59′ Тони Кроос 8
Каземиру 14
88′ Карим Бензема 9
Мариано Диас 7
75′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
32′ 54′ Франсиско Роман Иско 22
Федерико Вальверде 15
16 Алеш Грушка
14 Радим Ржезник
8 Давид Лимберски 27′
2 Лукаш Хейда
4 Роман Хубник (к)
25 Алеш Чермак
15 Михаэль Крменчик
17 Патрик Хрошовски
24 Милан Гавел 76′
90 Убонг Экпай
11 Милан Петржела 86′
37 Якуб Ржезничек
6 Роман Прохазка 65′
7 Томаш Хоржава
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
12 Угловые 2
12 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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