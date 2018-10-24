Лопетеги не уволят из «Реала» до матча с «Барселоной»

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Во вторник «Реал» на своем поле победил чешскую «Викторию» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1, прервав безвыигрышную серию, которая достигла пяти игр во всех турнирах.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 10, 28.10.2018, 18:15 Барселона - Реал -

Отвечая на вопрос, будет ли Лопетеги занимать свой пост в игре с «Барселоной», Бутрагеньо заявил: «Да, да, все абсолютно нормально».

«Мы должны сохранять спокойствие и единство», — приводит слова Бутрагеньо Daily Mail.

«Королевский клуб» 28 октября сыграет с «Барселоной» на выезде в матче 10-го тура Примеры.