Лопетеги не уволят из «Реала» до матча с «Барселоной»

Во вторник «Реал» на своем поле победил чешскую «Викторию» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1, прервав безвыигрышную серию, которая достигла пяти игр во всех турнирах.
Отвечая на вопрос, будет ли Лопетеги занимать свой пост в игре с «Барселоной», Бутрагеньо заявил: «Да, да, все абсолютно нормально».
«Мы должны сохранять спокойствие и единство», — приводит слова Бутрагеньо Daily Mail.
«Королевский клуб» 28 октября сыграет с «Барселоной» на выезде в матче 10-го тура Примеры.
Перед началом чемпионата мира-2018 в России было объявлено, что Лопетеги возглавит «Реал» после окончания турнира, затем он был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании.