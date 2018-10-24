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13:30 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» сделал официальное заявление о контракте Исаэля

Алматинский «Кайрат» прокомментировал ситуацию с контрактом бразильского полузащитника команды Исаэля Барбозы.

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«В средствах массовой информации появилось сообщение, в котором российский менеджер Сергей Новиков высказался о будущем полузащитника «Кайрата» Исаэля Барбозы. Пресс-служба «Кайрата» заявляет о том, что игрок алматинского клуба не имеет никаких связей с Сергеем Новиковым.

Решение по трудовому соглашению с игроком будет принято после подведения итогов сезона 2018 года и озвучено на официальном сайте ФК «Кайрат», — говорится в сообщении на официальном сайте алматинского клуба.

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