«Кайрат» сделал официальное заявление о контракте Исаэля
Алматинский «Кайрат» прокомментировал ситуацию с контрактом бразильского полузащитника команды Исаэля Барбозы.
Алматинский «Кайрат» прокомментировал ситуацию с контрактом бразильского полузащитника команды Исаэля Барбозы.
«В средствах массовой информации появилось сообщение, в котором российский менеджер Сергей Новиков высказался о будущем полузащитника «Кайрата» Исаэля Барбозы.
Решение по трудовому соглашению с игроком будет принято после подведения итогов сезона 2018 года и озвучено на официальном сайте ФК «Кайрат», — говорится в сообщении на официальном сайте алматинского клуба.