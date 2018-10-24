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19:43 (мск), источник: ТАСС

ФИФА проведет голосование по созданию двух новых турниров на совете 26 октября

ТАСС, 24 октября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино планирует провести голосование на ближайшем совете организации по введению двух новых международных турниров. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: Reuters

Совет ФИФА пройдет 26 октября в Руанде. Сообщается, что организация World Leagues Forum, которая включает в себя 38 профессиональных лиг, а также European Leagues (Английская премьер-лига, немецкая Бундеслига и испанская Ла лига) выступили против вынесения этих вопросов на голосование, так как это может привести к расколу в мировом футболе.

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В мае глава ФИФА заявил о планах создать новую Лигу мира и изменить формат клубного чемпионата мира, проект которого, по его словам, поддерживается серьезной группой инвесторов, желающей потратить более $25 млрд на 12-летний цикл, начиная с 2021 года. Новая коммерческая стратегия ФИФА также вынесена на повестку заседания совета.

Как заявил пресс-секретарь ФИФА, членам совета организации будет предложено поддержать создание Лиги мира, которая предусматривает участие восьми лучших сборных планет и будет проводиться раз в два года. В отношении клубного чемпионата мира картина пока менее ясна. Инфантино предлагает проводить турнир раз в четыре года с участием 24 команд, половина из которых будет представлять Европу.

Клубный чемпионат мира по футболу — соревнование между сильнейшими командами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год в декабре.

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