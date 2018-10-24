ФИФА проведет голосование по созданию двух новых турниров на совете 26 октября

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Совет ФИФА пройдет 26 октября в Руанде. Сообщается, что организация World Leagues Forum, которая включает в себя 38 профессиональных лиг, а также European Leagues (Английская премьер-лига, немецкая Бундеслига и испанская Ла лига) выступили против вынесения этих вопросов на голосование, так как это может привести к расколу в мировом футболе.

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В мае глава ФИФА заявил о планах создать новую Лигу мира и изменить формат клубного чемпионата мира, проект которого, по его словам, поддерживается серьезной группой инвесторов, желающей потратить более $25 млрд на 12-летний цикл, начиная с 2021 года. Новая коммерческая стратегия ФИФА также вынесена на повестку заседания совета.

Как заявил пресс-секретарь ФИФА, членам совета организации будет предложено поддержать создание Лиги мира, которая предусматривает участие восьми лучших сборных планет и будет проводиться раз в два года. В отношении клубного чемпионата мира картина пока менее ясна. Инфантино предлагает проводить турнир раз в четыре года с участием 24 команд, половина из которых будет представлять Европу.