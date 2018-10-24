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20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Ван Перси завершит профессиональную карьеру в конце сезона-2018/19

35-летний нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

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Источник: Reuters

«Когда завершу? Думаю, в конце текущего сезона. Мне уже будет 36 лет, и я отыграл на профессиональном уровне 18 лет. С 5 лет я занимался исключительно футболом. Также не считаю, что моё возвращение в «Фейеноорд» будет признано успешным только в случае, если мы станем чемпионами страны. В целом, его и так можно считать успешным. Но, к сожалению, я больше не был счастлив. Я не хотел заканчивать карьеру, лишившись удовольствия от игры.

Это удовольствие вернулось ко мне в «Фейеноорде». Я хочу помогать другим игрокам, делиться с ними опытом здесь. Стараюсь помогать товарищам", — приводит слова ван Перси AD.

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