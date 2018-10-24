Ван Перси завершит профессиональную карьеру в конце сезона-2018/19

«Когда завершу? Думаю, в конце текущего сезона. Мне уже будет 36 лет, и я отыграл на профессиональном уровне 18 лет. С 5 лет я занимался исключительно футболом. Также не считаю, что моё возвращение в «Фейеноорд» будет признано успешным только в случае, если мы станем чемпионами страны. В целом, его и так можно считать успешным. Но, к сожалению, я больше не был счастлив. Я не хотел заканчивать карьеру, лишившись удовольствия от игры.