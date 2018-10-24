СМИ: «Реал» нашел замену Марселу

Как утверждает Record, руководство мадридского клуба рассматривает 25-летнего бразильца в качестве потенциальной замены защитнику Марселу, который, по некоторым данным, может перейти в «Ювентус». На Теллеса также претендует «Тоттенхэм», поэтому «королевский клуб» хочет подписать его уже в январское трансферное окно.