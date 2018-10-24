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20:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Реал» нашел замену Марселу

Защитник «Порту» Алекс Теллес может перейти в «Реал».

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Источник: Reuters

Как утверждает Record, руководство мадридского клуба рассматривает 25-летнего бразильца в качестве потенциальной замены защитнику Марселу, который, по некоторым данным, может перейти в «Ювентус». На Теллеса также претендует «Тоттенхэм», поэтому «королевский клуб» хочет подписать его уже в январское трансферное окно.

В текущем сезоне Теллес провел 7 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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