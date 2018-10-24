СМИ: «ПСЖ» готов предложить 150 миллионов евро за Гризманна
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «ПСЖ». Как утверждает OK Diario, парижский клуб готов заплатить 150 миллионов евро отступных за 27-летнего француза.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «ПСЖ». Как утверждает OK Diario, парижский клуб готов заплатить 150 миллионов евро отступных за 27-летнего француза.
Контракт Гризманна с мадридским клубом рассчитан до 2023 года. «ПСЖ» планирует предложить форварду зарплату в размере 35 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Гризманн провел 12 матчей за «Атлетико», забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.