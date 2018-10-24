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22:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «ПСЖ» готов предложить 150 миллионов евро за Гризманна

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «ПСЖ». Как утверждает OK Diario, парижский клуб готов заплатить 150 миллионов евро отступных за 27-летнего француза.

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Источник: AP 2018

Контракт Гризманна с мадридским клубом рассчитан до 2023 года. «ПСЖ» планирует предложить форварду зарплату в размере 35 миллионов евро в год.

Красно-синие считают французского футболиста идеальной заменой нападающему Неймару, который, по некоторым данным, может покинуть клуб.

В текущем сезоне Гризманн провел 12 матчей за «Атлетико», забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

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