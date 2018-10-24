Федерация футбола Австралии проспонсирует контракт Болта с клубом

По информации источника, восьмикратный олимпийский чемпион в спринте всё ещё может подписать полноценное соглашение с австралийской командой. На данный момент Федерация футбола Австралии ведёт переговоры со сторонами, чтобы обговорить условия спонсирования сделки. Ранее «Сентрал Кост Маринерс» предложил Болту полноценный контракт, однако ямайского спортсмена не устроила предлагаемая зарплата.