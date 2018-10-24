Федерация футбола Австралии проспонсирует контракт Болта с клубом
Федерация футбола Австралии проспонсирует контракт ямайского легкоатлета Усэйна Болта с клубом «Сентрал Кост Маринерс», сообщает BBC.
Федерация футбола Австралии проспонсирует контракт ямайского легкоатлета Усэйна Болта с клубом «Сентрал Кост Маринерс», сообщает BBC.
По информации источника, восьмикратный олимпийский чемпион в спринте всё ещё может подписать полноценное соглашение с австралийской командой. На данный момент Федерация футбола Австралии ведёт переговоры со сторонами, чтобы обговорить условия спонсирования сделки. Ранее «Сентрал Кост Маринерс» предложил Болту полноценный контракт, однако ямайского спортсмена не устроила предлагаемая зарплата.
Напомним, летом текущего года Болт заключил тренировочное соглашение с австралийским клубом. До перехода в «Сентрал Кост Маринерс» ямаец тренировался в составе дортмундской «Боруссии» и норвежского клуба «Стремсгодсет».