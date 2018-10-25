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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Проходивший просмотр в российском клубе футболист сборной Казахстана перейдет в «Кайрат»

Полузащитник шымкентского «Ордабасы» и сборной Казахстана по футболу Еркебулан Тунгышбаев может перейти в алматинский «Кайрат», сообщает KazFootball.kz.

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У 23-летнего хавбека в конце нынешнего сезона истекает контракт с «Ордабасы» и, по неподтвержденной информации, он перейдет в «Кайрат».

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Воспитанник южно-казахстанского футбола Тунгышбаев в казахстанской премьер-лиге дебютировал 22 марта 2014 года в матче против будущего чемпиона «Астаны» (0:1), заменив капитана команды Кайрата Аширбекова.

Всего за «Ордабасы» он сыграл 136 матчей и забил 21 мяч. В составе сборной Казахстана провел девять матчей и отметился одним голом.

Добавим, что Тунгышбаев мог перейти в «Кайрат» перед началом этого сезона. 23-летний футболист имел конкретное предложение от алматинского клуба, однако решил продолжить свою карьеру в «Ордабасы». Также казахстанец ездил на просмотр в пермский «Амкар», но отдал предпочтение родному клубу.

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