СМИ: Проходивший просмотр в российском клубе футболист сборной Казахстана перейдет в «Кайрат»

У 23-летнего хавбека в конце нынешнего сезона истекает контракт с «Ордабасы» и, по неподтвержденной информации, он перейдет в «Кайрат».

Читайте также Сборная Казахстана разгромила Андорру в матче с удалением и одержала первую победу в Лиге наций

Воспитанник южно-казахстанского футбола Тунгышбаев в казахстанской премьер-лиге дебютировал 22 марта 2014 года в матче против будущего чемпиона «Астаны» (0:1), заменив капитана команды Кайрата Аширбекова.

Всего за «Ордабасы» он сыграл 136 матчей и забил 21 мяч. В составе сборной Казахстана провел девять матчей и отметился одним голом.