«Кайрат» сделал заявление о будущем Исаэля в команде
Алматинский футбольный клуб «Кайрат» на своем официальном сайте прокомментировал ситуацию с контрактом бразильского полузащитника команды Исаэля Барбозы.
Алматинский футбольный клуб «Кайрат» на своем официальном сайте прокомментировал ситуацию с контрактом бразильского полузащитника команды Исаэля Барбозы.
Ранее стало известно, что Исаэль близок к уходу из «Кайрата». Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до конца текущего года.
Сообщалось, что бразилец рассматривает ряд других вариантов из зарубежных клубов.
«В средствах массовой информации появилось сообщение, в котором российский менеджер Сергей Новиков высказался о будущем полузащитника «Кайрата» Исаэля Барбозы.
Решение по трудовому соглашению с игроком будет принято после подведения итогов сезона 2018 года и озвучено на официальном сайте ФК «Кайрат», — говорится в сообщении алматинского клуба.
За «Кайрат» Исаэль выступает с 2014 года. За это время он не раз становился призером чемпионата страны, трижды завоевывал Кубок и дважды — Суперкубок Казахстана. До переезда в Алматы бразилец защищал цвета ряда бразильских клубов, турецкого «Гиресунспора», португальского «Насьоналя» и российского «Краснодара».