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10:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» сделал заявление о будущем Исаэля в команде

Алматинский футбольный клуб «Кайрат» на своем официальном сайте прокомментировал ситуацию с контрактом бразильского полузащитника команды Исаэля Барбозы.

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Ранее стало известно, что Исаэль близок к уходу из «Кайрата». Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до конца текущего года.

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Сообщалось, что бразилец рассматривает ряд других вариантов из зарубежных клубов.

«В средствах массовой информации появилось сообщение, в котором российский менеджер Сергей Новиков высказался о будущем полузащитника «Кайрата» Исаэля Барбозы. Пресс-служба «Кайрата» заявляет о том, что игрок алматинского клуба не имеет никаких связей с Сергеем Новиковым.

Решение по трудовому соглашению с игроком будет принято после подведения итогов сезона 2018 года и озвучено на официальном сайте ФК «Кайрат», — говорится в сообщении алматинского клуба.

За «Кайрат» Исаэль выступает с 2014 года. За это время он не раз становился призером чемпионата страны, трижды завоевывал Кубок и дважды — Суперкубок Казахстана. До переезда в Алматы бразилец защищал цвета ряда бразильских клубов, турецкого «Гиресунспора», португальского «Насьоналя» и российского «Краснодара».

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