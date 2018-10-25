«Кайрат» сделал заявление о будущем Исаэля в команде

Ранее стало известно, что Исаэль близок к уходу из «Кайрата». Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до конца текущего года.

Сообщалось, что бразилец рассматривает ряд других вариантов из зарубежных клубов.

«В средствах массовой информации появилось сообщение, в котором российский менеджер Сергей Новиков высказался о будущем полузащитника «Кайрата» Исаэля Барбозы. Пресс-служба «Кайрата» заявляет о том, что игрок алматинского клуба не имеет никаких связей с Сергеем Новиковым.

Решение по трудовому соглашению с игроком будет принято после подведения итогов сезона 2018 года и озвучено на официальном сайте ФК «Кайрат», — говорится в сообщении алматинского клуба.