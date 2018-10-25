СМИ: самый богатый человек Чехии может купить у Абрамовича «Челси»

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, первые переговоры между сторонами должны пройти в ближайшие дни. Келлнера, состояние которого оценивается в 15,5 миллиарда долларов, связывают дружеские отношение с Абрамовичем и на стадионе «Челси» их VIP-ложи находятся рядом друг с другом.

В конце августа появилась информация, что Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрений предложений по продаже «синих». При этом источник в «Челси» заявил, что «клуб не продается» и «владелец не думает о продаже команды». Представитель Абрамовича отказался комментировать «рыночные спекуляции».

Ранее Bloomberg сообщал, что Абрамович хочет получить за продажу лондонского футбольного клуба «Челси» 3 миллиарда фунтов.