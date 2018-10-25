СМИ: самый богатый человек Чехии может купить у Абрамовича «Челси»
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Самый богатый человек Чехии бизнесмен Петр Келлнер может приобрести у Романа Абрамовича лондонский футбольный клуб «Челси», сообщает Tyden.cz.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Самый богатый человек Чехии бизнесмен Петр Келлнер может приобрести у Романа Абрамовича лондонский футбольный клуб «Челси», сообщает Tyden.cz.
По данным издания, первые переговоры между сторонами должны пройти в ближайшие дни. Келлнера, состояние которого оценивается в 15,5 миллиарда долларов, связывают дружеские отношение с Абрамовичем и на стадионе «Челси» их
В конце августа появилась информация, что Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрений предложений по продаже «синих». При этом источник в «Челси» заявил, что «клуб не продается» и «владелец не думает о продаже команды». Представитель Абрамовича отказался комментировать «рыночные спекуляции».
Абрамович приобрел контрольный пакет акций лондонского клуба в июле 2003 года за 140 миллионов фунтов стерлингов. При нем команда по пять раз выиграла чемпионат и Кубок Англии, победила в Лиге чемпионов и Лиге Европы. По данным Guardian по итогам сезона-2016/17, российский бизнесмен вложил в клуб 1,17 миллиарда фунтов.