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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

Не откладывая в долгий ящик, или сможет ли «Астана» оформить пятое чемпионство подряд в 31-м туре?

В эти выходные, а именно 28 октября «Астана» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Казахстана по футболу с «Тоболом» может в пятый раз подряд завоевать золотые медали, передает корреспондент Vesti.kz.

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Для этого «Астане» необходимо обязательно победить в Костанае. В этом случае она наберет 74 очка и станет недосягаемой для «Кайрата», которого сейчас опережает на десять пунктов за четыре тура до конца чемпионата с учетом перенесенных игр у северян и алматинцев.

Правда, столичная команда может стать чемпионом и раньше, если «Кайрат» проиграет дома «Иртышу» 27 октября. Тогда встреча с «Тоболом», как и последующие игры, для подопечных Григория Бабаяна превратятся в пустую формальность.

Если же «Астана» сыграет вничью с «Тоболом» или вовсе не наберет очки при победе «Кайрата» над «Иртышом», то северяне отсрочат свое чемпионство до следующего тура.

В то же время высокая плотность образовалась в нижней части таблицы, где целая группа команд ведет борьбу за выживание. Игры с их участием также небезынтересны.

Напомним, что в матчах 31-го встретятся:

27 октября (суббота): «Кайрат» — «Иртыш», «Ордабасы» — «Шахтер», «Жетысу» — «Атырау», «Акжайык» — «Кайсар», «Актобе» — «Кызыл-Жар СК»,

28 октября (воскресенье): «Тобол» — «Астана».

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