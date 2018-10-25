Не откладывая в долгий ящик, или сможет ли «Астана» оформить пятое чемпионство подряд в 31-м туре?

Для этого «Астане» необходимо обязательно победить в Костанае. В этом случае она наберет 74 очка и станет недосягаемой для «Кайрата», которого сейчас опережает на десять пунктов за четыре тура до конца чемпионата с учетом перенесенных игр у северян и алматинцев.

Правда, столичная команда может стать чемпионом и раньше, если «Кайрат» проиграет дома «Иртышу» 27 октября. Тогда встреча с «Тоболом», как и последующие игры, для подопечных Григория Бабаяна превратятся в пустую формальность.

Если же «Астана» сыграет вничью с «Тоболом» или вовсе не наберет очки при победе «Кайрата» над «Иртышом», то северяне отсрочат свое чемпионство до следующего тура.

В то же время высокая плотность образовалась в нижней части таблицы, где целая группа команд ведет борьбу за выживание. Игры с их участием также небезынтересны.