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24ХК «Спартак» одержал победу в дерби против «Динамо»
20Антирекорд Карреры и поражение «Спартака»
20:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: Конте способен преобразить команду за 24 часа

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что его коллега Антонио Конте способен возглавить команду по ходу сезона. Ранее сообщалось, что в услугах экс-наставника лондонского «Челси» заинтересован мадридский «Реал».

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«Конте способен преобразить команду за 24 часа. У него есть всё необходимое для этого. Но, конечно, решение принимать ему. Уверен, он не пожалеет, если сейчас согласиться возглавить клуб», — приводит слова Карреры RMC Sport.

«Реал» на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридская команда набрала 14 очков в 9 матчах, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью. В Лиге чемпионов «сливочные» возглавляют группу G после трёх туров.

28 октября «Реал» на выезде сыграет с «Барселоной» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 18:15 мск.

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