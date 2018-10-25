Каррера: Конте способен преобразить команду за 24 часа
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что его коллега Антонио Конте способен возглавить команду по ходу сезона. Ранее сообщалось, что в услугах
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что его коллега Антонио Конте способен возглавить команду по ходу сезона. Ранее сообщалось, что в услугах
«Конте способен преобразить команду за 24 часа. У него есть всё необходимое для этого. Но, конечно, решение принимать ему. Уверен, он не пожалеет, если сейчас согласиться возглавить клуб», — приводит слова Карреры RMC Sport.
«Реал» на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридская команда набрала 14 очков в 9 матчах, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью. В Лиге чемпионов «сливочные» возглавляют группу G после трёх туров.
28 октября «Реал» на выезде сыграет с «Барселоной» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 18:15 мск.