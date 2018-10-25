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20:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» и «Кайрат» включились в борьбу за полузащитника сборной Казахстана

Полузащитник «Ордабасы» и сборной Казахстана Еркебулан Тунгышбаев может оказаться в «Астане» или «Кайрате», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт 23-летнего Тунгышбаева с шымкенцами близится к завершению, и он намерен сменить клуб. Еще в прошлом году хавбеком активно интересовались «Кайрат» и «Астана», однако атакующий полузащитник решил остаться в родной команде.

Одной из приоритетных целей для Тунгышбаева является стабильное участие в еврокубках, в то время как «Ордабасы» еще не обеспечил себе выход в квалификацию Лиги Европы на будущий сезон.

В новом сезоне «Кайрат» намерен делать ставку на казахстанских игроков, поэтому практически гарантирует Тунгышбаеву место в основном составе. Что касается «Астаны», то постоянный участник группового этапа еврокубковых турниров не теряет надежд заполучить талантливого футболиста и намерен предложить ему хорошие условия.

В «Ордабасы» Тунгышбаев дебютировал в 2014 году. До этого один сезон играл за другой клуб из Шымкента — «Кыран». Футболист может сыграть как на флангах в обороне и в средней линии, так и в центре нападения.

В 2016 году Тунгышбаев дебютировал в сборной Казахстана и с тех пор стабильно вызывается в национальную команду, за которую сыграл девять матчей и забил один гол.

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