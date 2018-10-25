«Астана» и «Кайрат» включились в борьбу за полузащитника сборной Казахстана

Контракт 23-летнего Тунгышбаева с шымкенцами близится к завершению, и он намерен сменить клуб. Еще в прошлом году хавбеком активно интересовались «Кайрат» и «Астана», однако атакующий полузащитник решил остаться в родной команде.

Одной из приоритетных целей для Тунгышбаева является стабильное участие в еврокубках, в то время как «Ордабасы» еще не обеспечил себе выход в квалификацию Лиги Европы на будущий сезон.

В новом сезоне «Кайрат» намерен делать ставку на казахстанских игроков, поэтому практически гарантирует Тунгышбаеву место в основном составе. Что касается «Астаны», то постоянный участник группового этапа еврокубковых турниров не теряет надежд заполучить талантливого футболиста и намерен предложить ему хорошие условия.

В «Ордабасы» Тунгышбаев дебютировал в 2014 году. До этого один сезон играл за другой клуб из Шымкента — «Кыран». Футболист может сыграть как на флангах в обороне и в средней линии, так и в центре нападения.