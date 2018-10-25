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21:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чех собрался выкупить «Челси» у Абрамовича?

Роман Абрамович, похоже, дождался покупателя для «Челси». Лондонский клуб может купить самый богатый человек Чехии, сделавший состояние на развале СССР.

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Источник: AFP 2018

Чешский миллиардер из России 1990-х

Продолжаются разговоры о возможной продаже Романом Абрамовичем «Челси». Подобные слухи ходят с лета на фоне обострившихся отношений Великобритании и России. На этот раз речь о том, что, по информации чешского еженедельного журнала Tyden, лондонский клуб хочет купить бизнесмен Петр Келльнер — самый богатый человек Чехии.

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Келльнер — финансист, учредитель и главный акционер компании PPF Group N.V. Это международная инвестиционно-финансовая группа, зарегистрированная в Амстердаме еще в 1991 году. Она занимается банковским делом, страхованием, энергетикой, сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых, ритейлом и недвижимостью. В частности, PPF принадлежит банк Home Credit.

Келльнер был плотно связан с российским бизнесом. В начале 1990-х годов он участвовал в приватизационных процессах в Чехословакии и России. Именно он был создателем крупного чекового фонда «Петр Великий», который в середине 1990-х владел акциями самых разных компаний, включая «Газпром». Также Келльнер осуществлял прямые инвестиции в российские цементные заводы.

Кроме того, чеху принадлежала сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо», а также огромное количество объектов недвижимости. Например, индустриальный комплекс «Южные ворота» и логистический парк Trilogy. Однако в 2016-м бизнесмен стал резко избавляться от всех активов, связанных с Россией. По данным Forbes, в этом году Келльнер вернулся в топ-100 долларовых миллиардеров мира. За год его состояние увеличилось с 12,2 до 15,5 миллиарда долларов США.

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У Абрамовича проблемы с английскими властями

Tyden написал о близких отношениях Келльнера с Романом Абрамовичем. Чех смотрит футбол на «Стэмфорд Бридж» рядом с российским миллиардером — он выкупил соседнюю VIP-ложу. По информации издания, предприниматель намерен войти в футбольный бизнес и интересуется возможностью приобретения лондонского клуба. Первый раунд переговоров о покупке «Челси» должен пройти уже в ближайшие дни.

Еще весной, после скандала с бывшим сотрудником ГРУ и британским шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, стали появляться новости о том, что в отношении Абрамовича могут быть применены санкции — вплоть до конфискации «Челси». А с августа британские коллеги стали все чаще писать о возможной продаже клуба. Одним из первых об этом сообщило издание The Sunday Times. По версии журналистов, Абрамович нанял для продажи лондонского клуба инвестиционный банк Raine Group, который в 2015-м помог продать 13% акций «Манчестер Сити» китайской China Media Capital.

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В конце мая Абрамович получил израильское гражданство, став самым богатым человеком этой страны. Израильские газеты сообщали о шикарном доме, который построил владелец «Челси» в 2015 году в Тель-Авиве. Все это Абрамович делал вынужденно: в апреле истекла его британская виза, а с получением новой возникли проблемы. В итоге летом миллиардер, имея на руках паспорт Израиля, отозвал заявку на визу.

Существующая система накладывает определенные ограничения на пребывание Абрамовича в Великобритании. В частности, ему нельзя находиться в стране более шести месяцев. Кроме того, бизнесмену запрещено работать, что создает проблемы для пребывания на матчах «Челси». Грубо говоря, британские политики сделали все, чтобы Абрамович задумался о продаже футбольного клуба.

В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник сообщило, что Абрамович согласен продать команду за 3 миллиарда фунтов. При этом российский бизнесмен отверг предложение богатейшего человека Великобритании Джима Рэтклиффа, который был готов заплатить 2,3 миллиарда.

Напомним, что Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов. По оценкам «СЭ», за 15 лет бизнесмен потратил на клуб более 4 миллиардов. За это время команда выиграла пять чемпионатов Англии, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, а также по разу Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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29 мая© Ньюстюб
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