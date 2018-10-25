Чех собрался выкупить «Челси» у Абрамовича?
Роман Абрамович, похоже, дождался покупателя для «Челси». Лондонский клуб может купить самый богатый человек Чехии, сделавший состояние на развале СССР.
Роман Абрамович, похоже, дождался покупателя для «Челси». Лондонский клуб может купить самый богатый человек Чехии, сделавший состояние на развале СССР.
Продолжаются разговоры о возможной продаже Романом Абрамовичем «Челси». Подобные слухи ходят с лета на фоне обострившихся отношений Великобритании и России. На этот раз речь о том, что, по информации чешского еженедельного журнала Tyden, лондонский клуб хочет купить бизнесмен Петр Келльнер — самый богатый человек Чехии.
Келльнер — финансист, учредитель и главный акционер компании PPF Group N.V. Это международная
Келльнер был плотно связан с российским бизнесом. В начале 1990-х годов он участвовал в приватизационных процессах в Чехословакии и России. Именно он был создателем крупного чекового фонда «Петр Великий», который в середине 1990-х владел акциями самых разных компаний, включая «Газпром». Также Келльнер осуществлял прямые инвестиции в российские цементные заводы.
Кроме того, чеху принадлежала сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо», а также огромное количество объектов недвижимости. Например, индустриальный комплекс «Южные ворота» и логистический парк Trilogy. Однако в 2016-м бизнесмен стал резко избавляться от всех активов, связанных с Россией. По данным Forbes, в этом году Келльнер вернулся в топ-100 долларовых миллиардеров мира. За год его состояние увеличилось с 12,2 до 15,5 миллиарда долларов США.
Tyden написал о близких отношениях Келльнера с Романом Абрамовичем. Чех смотрит футбол на «Стэмфорд Бридж» рядом с российским миллиардером — он выкупил соседнюю
Еще весной, после скандала с бывшим сотрудником ГРУ и британским шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, стали появляться новости о том, что в отношении Абрамовича могут быть применены санкции — вплоть до конфискации «Челси». А с августа британские коллеги стали все чаще писать о возможной продаже клуба. Одним из первых об этом сообщило издание The Sunday Times. По версии журналистов, Абрамович нанял для продажи лондонского клуба инвестиционный банк Raine Group, который в 2015-м помог продать 13% акций «Манчестер Сити» китайской China Media Capital.
В конце мая Абрамович получил израильское гражданство, став самым богатым человеком этой страны. Израильские газеты сообщали о шикарном доме, который построил владелец «Челси» в 2015 году в
Существующая система накладывает определенные ограничения на пребывание Абрамовича в Великобритании. В частности, ему нельзя находиться в стране более шести месяцев. Кроме того, бизнесмену запрещено работать, что создает проблемы для пребывания на матчах «Челси». Грубо говоря, британские политики сделали все, чтобы Абрамович задумался о продаже футбольного клуба.
В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник сообщило, что Абрамович согласен продать команду за 3 миллиарда фунтов. При этом российский бизнесмен отверг предложение богатейшего человека Великобритании Джима Рэтклиффа, который был готов заплатить 2,3 миллиарда.
Напомним, что Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов. По оценкам «СЭ», за 15 лет бизнесмен потратил на клуб более 4 миллиардов. За это время команда выиграла пять чемпионатов Англии, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, а также по разу Лигу чемпионов и Лигу Европы.