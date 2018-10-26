«Интер» объявил о продлении контрактов сразу с шестью игроками

Новые соглашения с клубом подписали бразильские защитники Далберт (до лета 2023 года) и Жоао Миранда (до лета 2020 года), итальянские полузащитники Антонио Кандрева (до лета 2021 года) и Роберто Гальярдини (до лета 2023 года), хорватский хавбек Марсело Брозович (до лета 2022 года) и уругвайский полузащитник Матиас Весино (до лета 2022 года).