«Интер» объявил о продлении контрактов сразу с шестью игроками
«Интер» продлил контракты сразу с шестью футболистами основного состава, сообщает официальный сайт миланской команды.
«Интер» продлил контракты сразу с шестью футболистами основного состава, сообщает официальный сайт миланской команды.
Новые соглашения с клубом подписали бразильские защитники Далберт (до лета 2023 года) и Жоао Миранда (до лета 2020 года), итальянские полузащитники Антонио Кандрева (до лета 2021 года) и Роберто Гальярдини (до лета 2023 года), хорватский хавбек Марсело Брозович (до лета 2022 года) и уругвайский полузащитник Матиас Весино (до лета 2022 года).
После 9 туров чемпионата Италии «Интер» располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ювентуса» на шесть очков. На счету подопечных Лучано Спаллетти в этом сезоне Серии А шесть побед, одна ничья и два поражения.