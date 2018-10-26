В КФФ прокомментировали видео с дебошем футболистов в купе поезда

Накануне «КТЖ» сообщили об инциденте, произошедшем 4 октября, когда пассажиры из 5-го купе вагона № 20 поезда № 701 «Алматы- Астана» вели себя неподобающим образом и нарушали правила общественного порядка.

Читайте также КФФ отстранила от работы двух арбитров

«В пути следования молодые люди распивали спиртные напитки, не реагировали на замечания проводников. Дебоширы, повредившие съемный инвентарь и внутреннее оборудование купе, задержаны сотрудниками ЛОВД. Сумма ущерба, нанесенного АО “Пассажирские перевозки”, определяется и будет предъявлено виновным», — сообщили в пресс-службе.

В одном из пабликов в Инстаграм заявили, что дебош устроили игроки из футбольных клубов Казахстана.

Между тем, в Казахстанской федерации футбола заявили NUR.KZ, что это были не игроки, выступающие в Премьер-Лиге Казахстана. По данным КФФ, на видео — молодые люди, возвращавшиеся с футбольного турнира среди любителей.