В КФФ прокомментировали видео с дебошем футболистов в купе поезда
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Накануне «КТЖ» сообщили об инциденте, произошедшем 4 октября, когда пассажиры из 5-го купе вагона № 20 поезда № 701 «Алматы- Астана» вели себя неподобающим образом и нарушали правила общественного порядка.
«В пути следования молодые люди распивали спиртные напитки, не реагировали на замечания проводников. Дебоширы, повредившие съемный инвентарь и внутреннее оборудование купе, задержаны сотрудниками ЛОВД. Сумма ущерба, нанесенного АО “Пассажирские перевозки”, определяется и будет предъявлено виновным», — сообщили в
В одном из пабликов в Инстаграм заявили, что дебош устроили игроки из футбольных клубов Казахстана.
Между тем, в Казахстанской федерации футбола заявили NUR.KZ, что это были не игроки, выступающие в
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