Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Ним
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
25.10
ПАОК0
Види2
Футбол. Еврокубки
25.10
Челси3
БАТЭ1
Футбол. Еврокубки
25.10
Ренн1
Динамо К2
Все события
Фоторепортажи
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
9«Зенит» победил «Бордо», Дзюба не забил пенальти
12:12 (мск), источник: Sports.kz

В КФФ прокомментировали видео с дебошем футболистов в купе поезда

В пресс-службе Казахстанской федерации футбола прокомментировали сообщение пресс-службы «Казахстан Темир Жолы», передает корреспондент NUR.KZ.

Наверх

Накануне «КТЖ» сообщили об инциденте, произошедшем 4 октября, когда пассажиры из 5-го купе вагона № 20 поезда № 701 «Алматы- Астана» вели себя неподобающим образом и нарушали правила общественного порядка.

Читайте также
КФФ отстранила от работы двух арбитров

«В пути следования молодые люди распивали спиртные напитки, не реагировали на замечания проводников. Дебоширы, повредившие съемный инвентарь и внутреннее оборудование купе, задержаны сотрудниками ЛОВД. Сумма ущерба, нанесенного АО “Пассажирские перевозки”, определяется и будет предъявлено виновным», — сообщили в пресс-службе.

В одном из пабликов в Инстаграм заявили, что дебош устроили игроки из футбольных клубов Казахстана.

Между тем, в Казахстанской федерации футбола заявили NUR.KZ, что это были не игроки, выступающие в Премьер-Лиге Казахстана. По данным КФФ, на видео — молодые люди, возвращавшиеся с футбольного турнира среди любителей.

В пресс-службе КФФ также отметили, что если бы речь шла о футболистах Премьер-Лиги, то на них была бы одета тренировочная форма с опознавательными знаками того или иного клуба.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Да ты под наркотой!». Известный эксперт высмеял критику Головкина
СМИ назвало новый клуб и сумму трансфера Сейдахмета
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Российский нападающий признан третьей звездой дня в НХЛ (видео)
«Сносит мне голову»: кого Медведева вдохновляет в Канаде
Бывший тренер «Спартака» феерит: обзор матчей ЛЕ
Бой с Кличко довел непобежденного боксера до депрессии
«Питтсбург» забросил девять шайб, Малкин набрал два очка (видео)
Ломаченко: Никто не знает, что чувствовал Хабиб после боя
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь