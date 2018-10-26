Минск и Могилев примут первые матчи 26-го тура футбольного чемпионата Беларуси

На поле ФК «Минск» в 15.00 выйдут его хозяева и футболисты «Ислочи». Минчане не выигрывали в двух турах подряд, а их соперники не проигрывают на протяжении четырех игровых дней. В их поединке первого круга минимальную викторию — 1:0, одержала столичная дружина.

Главный неудачник этого сезона могилевский «Днепр» в 18.00 начнет домашний матч против «Слуцка». Обе команды уже долгое время не радуют своих болельщиков — могилевчане не набирали очков в пяти последних играх, их сегодняшние соперники проиграли 4 поединка кряду. В первом круге футболисты «Слуцка» разгромили «Днепр на своем поле со счетом 5:0.

Еще 3 матча состоятся 27 октября: «Торпедо» (Минск) — «Витебск», «Городея» — «Смолевичи», «Неман» (Гродно) — «Луч» (Минск). Тур завершится тремя воскресными встречами: «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест), «Гомель» — БАТЭ (Борисов), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск).

Турнирное положение:

1. БАТЭ — 60 очков (24 матча),

2. «Шахтер» — 51, (24),

3. «Витебск» — 50 (24),

4. «Динамо» (Минск) — 49 (24),

5. «Динамо» (Брест) — 44 (24),

6. «Торпедо-БелАЗ» — 43 (24),

7. «Неман» — 38 (25),

8. «Слуцк» — 36 (25),

9. «Ислочь» — 27 (25),

10. «Гомель» — 26 (25),

11. «Минск» — 24 (25),

12. «Городея» — 22 (25),

13. «Смолевичи» — 21 (25),

14. «Луч» — 20 (25),

15. «Торпедо» — 18 (25),

16. «Днепр» — 13 (25).