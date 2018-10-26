Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Ним
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
25.10
ПАОК0
Види2
Футбол. Еврокубки
25.10
Челси3
БАТЭ1
Футбол. Еврокубки
25.10
Ренн1
Динамо К2
Все события
Фоторепортажи
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
9«Зенит» победил «Бордо», Дзюба не забил пенальти
12:30 (мск), источник: Sport24

«Этот русский сделал суперфинт в дерби с «Лацио». Болельщики «Ромы» помнят Аленичева до сих пор

Но не все узнают его в лицо.

Наверх
Источник: Sport24

20 лет назад лучший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев уехал в Европу. В «Порту» Моуринью он станет первым и единственным российским игроком, который выигрывал Лигу чемпионов. Но первым зарубежным клубом Аленичева была «Рома», заплатившая «Спартаку» 8 млн долларов.

Несмотря на пятилетний контракт, Дмитрий Аленичев отыграл в Риме всего полтора сезона (43 матча, 7 голов, 2 ассиста) и ушел в «Перуджу». Но, оказывается, болельщики «Ромы» до сих пор его помнят.

В центре Рима почти невозможно встретить тиффози «Лацио» — они в основном живут за городом. Мы пришли в фотоателье, чтобы распечатать фотографии Аленичева в «Роме», и даже там встретили «романистов». Они сразу вспомнили, как тренер «Енисея» отдал голевой пас в дерби (и даже нашли этот момент в ютубе) и не взяли деньги за печать. «В матче с “Лацио” этот русский сделал суперфинт», — вспоминали они.

Перед матчем «Рома» — ЦСКА корреспонденты Sport24 опросили жителей города, зашли в самый большой фаншоп и даже пообщались с менеджером клуба по международному развитию Александром Сапыгой. Аленичева узнали почти все.

Во время загрузки произошла ошибка.
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 20-летняя дочь олимпийского чемпиона Кафельникова сфотографировалась без одежды
Жена тренера «Зенита» в ужасе от молодежи: «Девушки у Дудя в сантиметрах обозначают желания!»
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Российский нападающий признан третьей звездой дня в НХЛ (видео)
«Сносит мне голову»: кого Медведева вдохновляет в Канаде
Бывший тренер «Спартака» феерит: обзор матчей ЛЕ
Бой с Кличко довел непобежденного боксера до депрессии
«Питтсбург» забросил девять шайб, Малкин набрал два очка (видео)
Ломаченко: Никто не знает, что чувствовал Хабиб после боя
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь