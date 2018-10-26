«Этот русский сделал суперфинт в дерби с «Лацио». Болельщики «Ромы» помнят Аленичева до сих пор

Источник: Sport24

20 лет назад лучший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев уехал в Европу. В «Порту» Моуринью он станет первым и единственным российским игроком, который выигрывал Лигу чемпионов. Но первым зарубежным клубом Аленичева была «Рома», заплатившая «Спартаку» 8 млн долларов.

Несмотря на пятилетний контракт, Дмитрий Аленичев отыграл в Риме всего полтора сезона (43 матча, 7 голов, 2 ассиста) и ушел в «Перуджу». Но, оказывается, болельщики «Ромы» до сих пор его помнят.

В центре Рима почти невозможно встретить тиффози «Лацио» — они в основном живут за городом. Мы пришли в фотоателье, чтобы распечатать фотографии Аленичева в «Роме», и даже там встретили «романистов». Они сразу вспомнили, как тренер «Енисея» отдал голевой пас в дерби (и даже нашли этот момент в ютубе) и не взяли деньги за печать. «В матче с “Лацио” этот русский сделал суперфинт», — вспоминали они.

Перед матчем «Рома» — ЦСКА корреспонденты Sport24 опросили жителей города, зашли в самый большой фаншоп и даже пообщались с менеджером клуба по международному развитию Александром Сапыгой. Аленичева узнали почти все.