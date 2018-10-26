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13:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Телезрители матча «Барселона» — «Реал» услышат реплики игроков и звуки ударов по мячу

В воскресенье, 28 октября, пройдет игра 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».

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Источник: AP 2018

Как сообщает пресс-служба ла лиги, встреча будет транслироваться на телевидении с использованием инновационной технологии передачи звука.

Так, специальная система будет отслеживать позицию мяча на поле «Кам Ноу» и автоматически активировать микрофоны, расположенные на этом данном участке поля.

Телезрители услышат, что происходит непосредственно на поле, в том числе реплики игроков, звуки ударов по мячу.

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