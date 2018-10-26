Телезрители матча «Барселона» — «Реал» услышат реплики игроков и звуки ударов по мячу
В воскресенье, 28 октября, пройдет игра 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
В воскресенье, 28 октября, пройдет игра 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
Как сообщает
Так, специальная система будет отслеживать позицию мяча на поле «Кам Ноу» и автоматически активировать микрофоны, расположенные на этом данном участке поля.
Телезрители услышат, что происходит непосредственно на поле, в том числе реплики игроков, звуки ударов по мячу.