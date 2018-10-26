Телезрители матча «Барселона» — «Реал» услышат реплики игроков и звуки ударов по мячу

Источник: AP 2018

Как сообщает пресс-служба ла лиги, встреча будет транслироваться на телевидении с использованием инновационной технологии передачи звука.

Так, специальная система будет отслеживать позицию мяча на поле «Кам Ноу» и автоматически активировать микрофоны, расположенные на этом данном участке поля.