Польский тренер «Тобола» близок к уходу из клуба
Главный тренер костанайского «Тобола» Марек Зуб по окончанию сезона в КПЛ может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер костанайского «Тобола» Марек Зуб по окончанию сезона в КПЛ может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
54-летний специалист из Польши подписывал контракт с клубом до конца текущего года с возможностью продления. Однако руководство костанайцев не устраивают результаты и игра «Тобола» под руководством Зуба. В девяти матчах при польском тренере команда одержала всего три победы и еще столько же раз сыграла вничью.
Ожидается, что по окончании сезона команду примет другой зарубежный специалист.
Напомним, Зуб возглавил «Тобол» в августе текущего года. До приезда в Казахстан он работал в родной Польше, Литве, Латвии, Китае и Беларуси. Под его руководством латышский «Спартак» противостоял «Астане» в квалификации Лиги чемпионов в прошлом году и по сумме двух матчей уступил казахстанской команде. В качестве наставника Зуб дважды приводил литовский «Жальгирис» к победам в чемпионате, в Кубке и Суперкубке страны.