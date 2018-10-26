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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

Польский тренер «Тобола» близок к уходу из клуба

Главный тренер костанайского «Тобола» Марек Зуб по окончанию сезона в КПЛ может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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54-летний специалист из Польши подписывал контракт с клубом до конца текущего года с возможностью продления. Однако руководство костанайцев не устраивают результаты и игра «Тобола» под руководством Зуба. В девяти матчах при польском тренере команда одержала всего три победы и еще столько же раз сыграла вничью.

Ожидается, что по окончании сезона команду примет другой зарубежный специалист.

Напомним, Зуб возглавил «Тобол» в августе текущего года. До приезда в Казахстан он работал в родной Польше, Литве, Латвии, Китае и Беларуси. Под его руководством латышский «Спартак» противостоял «Астане» в квалификации Лиги чемпионов в прошлом году и по сумме двух матчей уступил казахстанской команде. В качестве наставника Зуб дважды приводил литовский «Жальгирис» к победам в чемпионате, в Кубке и Суперкубке страны.

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