Польский тренер «Тобола» близок к уходу из клуба

54-летний специалист из Польши подписывал контракт с клубом до конца текущего года с возможностью продления. Однако руководство костанайцев не устраивают результаты и игра «Тобола» под руководством Зуба. В девяти матчах при польском тренере команда одержала всего три победы и еще столько же раз сыграла вничью.

Ожидается, что по окончании сезона команду примет другой зарубежный специалист.