СМИ: Конте договорился о расторжении контракта с «Челси» и может возглавить «Реал»

Источник: Reuters

По информации Sport Mediaset, итальянский специалист Антонио Конте, уволенный из «Челси» минувшим летом, договорился с руководством лондонского клуба о разрыве контракта.

Ранее сообщалось, что «синие» продолжали выплачивать тренеру зарплату, чтобы не платить 10,8 млн евро в качестве неустойки.

Отмечается, что стороны достигли договоренности сегодня, 26 октября. Таким образом, Конте сможет вернуться к профессиональной деятельности уже в ближайшее время.