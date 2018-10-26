СМИ: Конте договорился о расторжении контракта с «Челси» и может возглавить «Реал»
Испанский клуб намеревается уволить Хулена Лопетеги.
Испанский клуб намеревается уволить Хулена Лопетеги.
По информации Sport Mediaset, итальянский специалист Антонио Конте, уволенный из «Челси» минувшим летом, договорился с руководством лондонского клуба о разрыве контракта.
Ранее сообщалось, что «синие» продолжали выплачивать тренеру зарплату, чтобы не платить 10,8 млн евро в качестве неустойки.
Отмечается, что стороны достигли договоренности сегодня, 26 октября. Таким образом, Конте сможет вернуться к профессиональной деятельности уже в ближайшее время.
По слухам, наставник является фаворитом на должность главного тренера мадридского «Реала».