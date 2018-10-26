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13:27 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Конте договорился о расторжении контракта с «Челси» и может возглавить «Реал»

Испанский клуб намеревается уволить Хулена Лопетеги.

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Источник: Reuters

По информации Sport Mediaset, итальянский специалист Антонио Конте, уволенный из «Челси» минувшим летом, договорился с руководством лондонского клуба о разрыве контракта.

Ранее сообщалось, что «синие» продолжали выплачивать тренеру зарплату, чтобы не платить 10,8 млн евро в качестве неустойки.

Отмечается, что стороны достигли договоренности сегодня, 26 октября. Таким образом, Конте сможет вернуться к профессиональной деятельности уже в ближайшее время.

По слухам, наставник является фаворитом на должность главного тренера мадридского «Реала».

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