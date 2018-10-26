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14:24 (мск), источник: ТАСС

Китайский бизнесмен Стивен Чжан стал президентом итальянского «Интера»

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Китайский бизнесмен Стивен Чжан стал новым президентом итальянского футбольного клуба «Интер». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

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Источник: Reuters

Чжан является сыном китайского миллиардера Чжана Цзиньдуна, владеющего группой компаний Suning Holdings Group, которая является мажоритарным акционером «Интера». Отмечается, что Стивен Чжан контролирует работу в миланском клубе с июня 2016 года, когда его отец купил акции «Интера». Он стал 21-м президентом клуба.

На этом посту 27-летний Чжан сменил индонезийского бизнесмена Эрика Тохира, который является совладельцем «Интера». Тохир формально занимал должность президента в клубе последние два года, но практически не занимался делами команды. Бывший капитан «Интера» аргентинец Хавьер Санетти остался вице-президентом клуба, а итальянец Алессандро Антонелло — генеральным менеджером.

Сообщается, что официально о смене в руководстве клуба будет объявлено позднее в пятницу.

«Интер» после девяти туров занимает третье место в чемпионате Италии. В активе миланской команды 19 очков. На два очка «Интер» отстает от идущего на втором месте «Наполи» и на шесть очков от лидирующего в таблице туринского «Ювентуса». В группе В Лиги чемпионов клуб расположился на второй позиции (шесть очков) и на три очка отстает от испанской «Барселоны».

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