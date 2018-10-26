Китайский бизнесмен Стивен Чжан стал президентом итальянского «Интера»
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Китайский бизнесмен Стивен Чжан стал новым президентом итальянского футбольного клуба «Интер». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Китайский бизнесмен Стивен Чжан стал новым президентом итальянского футбольного клуба «Интер». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
Чжан является сыном китайского миллиардера Чжана Цзиньдуна, владеющего группой компаний Suning Holdings Group, которая является мажоритарным акционером «Интера». Отмечается, что Стивен Чжан контролирует работу в миланском клубе с июня 2016 года, когда его отец купил акции «Интера». Он стал 21-м президентом клуба.
На этом посту 27-летний Чжан сменил индонезийского бизнесмена Эрика Тохира, который является совладельцем «Интера». Тохир формально занимал должность президента в клубе последние два года, но практически не занимался делами команды. Бывший капитан «Интера» аргентинец Хавьер Санетти остался
Сообщается, что официально о смене в руководстве клуба будет объявлено позднее в пятницу.
«Интер» после девяти туров занимает третье место в чемпионате Италии. В активе миланской команды 19 очков. На два очка «Интер» отстает от идущего на втором месте «Наполи» и на шесть очков от лидирующего в таблице туринского «Ювентуса». В группе В Лиги чемпионов клуб расположился на второй позиции (шесть очков) и на три очка отстает от испанской «Барселоны».