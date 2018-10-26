Китайский бизнесмен Стивен Чжан стал президентом итальянского «Интера»

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Чжан является сыном китайского миллиардера Чжана Цзиньдуна, владеющего группой компаний Suning Holdings Group, которая является мажоритарным акционером «Интера». Отмечается, что Стивен Чжан контролирует работу в миланском клубе с июня 2016 года, когда его отец купил акции «Интера». Он стал 21-м президентом клуба.

На этом посту 27-летний Чжан сменил индонезийского бизнесмена Эрика Тохира, который является совладельцем «Интера». Тохир формально занимал должность президента в клубе последние два года, но практически не занимался делами команды. Бывший капитан «Интера» аргентинец Хавьер Санетти остался вице-президентом клуба, а итальянец Алессандро Антонелло — генеральным менеджером.

Сообщается, что официально о смене в руководстве клуба будет объявлено позднее в пятницу.