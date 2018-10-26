СМИ: «Ювентус» хочет бесплатно подписать Де Хеа

Как сообщает The Times, туринский клуб хочет подписать испанца бесплатно летом 2019 года, когда истечет срок контракта 27-летнего игрока с «МЮ».

Ранее в английских СМИ появлялась информация о том, что Де Хеа колеблется при обсуждении нового контракта с «МЮ» и может отказаться от сделки, чтобы уйти летом бесплатно.