СМИ: «Ювентус» хочет бесплатно подписать Де Хеа
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в следующем году может перейти в «Ювентус».
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в следующем году может перейти в «Ювентус».
Как сообщает The Times, туринский клуб хочет подписать испанца бесплатно летом 2019 года, когда истечет срок контракта 27-летнего игрока с «МЮ».
Ранее в английских СМИ появлялась информация о том, что Де Хеа колеблется при обсуждении нового контракта с «МЮ» и может отказаться от сделки, чтобы уйти летом бесплатно.