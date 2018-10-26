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14:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Ювентус» хочет бесплатно подписать Де Хеа

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в следующем году может перейти в «Ювентус».

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Источник: Reuters

Как сообщает The Times, туринский клуб хочет подписать испанца бесплатно летом 2019 года, когда истечет срок контракта 27-летнего игрока с «МЮ».

Ранее в английских СМИ появлялась информация о том, что Де Хеа колеблется при обсуждении нового контракта с «МЮ» и может отказаться от сделки, чтобы уйти летом бесплатно.

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