Моуринью исключил возможность возвращения Ибрагимовича в «МЮ» в январе

Как сообщает Goal.com, в ответ на вопрос журналиста о возможном переходе шведского футболиста в стан «красных дьяволов» португальский специалист сказал «нет, нет».



Ибрагимович выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. В составе манкунианцев он стал триумфатором Лиги Европы и завоевал Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.



Ранее сообщалось, что в услугах Ибрагимовича заинтересованы «Реал» и «Милан», за который он выступал с 2010 по 2012 год. За свою карьеру нападающий также успел поиграть за «Мальмё», «Ювентус», «Интер», «Барселону» и «Пари Сен-Жермен». В начале этого года он перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого забил 22 гола в 26 матчах.