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14:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью исключил возможность возвращения Ибрагимовича в «МЮ» в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал появившиеся в прессе слухи, согласно которым нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может в январе вернуться в английский клуб, за который он уже выступал ранее.

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Источник: AP 2018

Как сообщает Goal.com, в ответ на вопрос журналиста о возможном переходе шведского футболиста в стан «красных дьяволов» португальский специалист сказал «нет, нет».

Ибрагимович выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. В составе манкунианцев он стал триумфатором Лиги Европы и завоевал Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что в услугах Ибрагимовича заинтересованы «Реал» и «Милан», за который он выступал с 2010 по 2012 год. За свою карьеру нападающий также успел поиграть за «Мальмё», «Ювентус», «Интер», «Барселону» и «Пари Сен-Жермен». В начале этого года он перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого забил 22 гола в 26 матчах.

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