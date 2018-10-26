Черышев не поможет «Валенсии» в матче с «Атлетиком»

«Летучим мышам» в предстоящей встрече не поможет полузащитник сборной России Денис Черышев. Игра «Атлетик» — «Валенсия» состоится 27 октября, начало — 17.15 по московскому времени.

20 октября Черышев был заменен на 16-й минуте матча 9-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (1:1). 23 октября он не принял участия во встрече 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:1).