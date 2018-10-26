Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Ним
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
25.10
ПАОК0
Види2
Футбол. Еврокубки
25.10
Челси3
БАТЭ1
Футбол. Еврокубки
25.10
Ренн1
Динамо К2
Все события
Фоторепортажи
13«Локомотив» уступил «Порту», Фернандеш не пожал руку Семину
10СКА уступил «Салавату», потерпев второе поражение подряд
14:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черышев не поможет «Валенсии» в матче с «Атлетиком»

«Валенсия» объявила заявку на матч 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».

Наверх
Источник: AFP 2018

«Летучим мышам» в предстоящей встрече не поможет полузащитник сборной России Денис Черышев. Игра «Атлетик» — «Валенсия» состоится 27 октября, начало — 17.15 по московскому времени.

20 октября Черышев был заменен на 16-й минуте матча 9-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (1:1). 23 октября он не принял участия во встрече 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:1).

Во время загрузки произошла ошибка.
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Виктория Лопырева выложила фото, которое сведет вас с ума
"Барселона" осталась без Месси
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Он несчастен в «Коламбусе». Бобровский уже не против обмена
СМИ: Конте договорился о расторжении контракта с «Челси»
Бывший тренер «Спартака» феерит: обзор матчей ЛЕ
Бой с Кличко довел непобежденного боксера до депрессии
«Питтсбург» забросил девять шайб, Малкин набрал два очка (видео)
Китайский бизнесмен стал президентом итальянского «Интера»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь