«Мы завернём в ковёр труп твоей карьеры». История безумного бунта в «Фенербахче»
Заговоры, предатели, карманные журналисты — полный комплект.
Заговоры, предатели, карманные журналисты — полный комплект.
Прошедшим летом в «Фенербахче» прошли исторические выборы президента. Новым руководителем клуба стал Али Йылдырым Коч, один из самых богатых людей Турции. Ему удалось победить в голосовании Азиза Йылдырыма, управлявшего «Фенербахче» последние 20 лет. Одним из первых шагов нового президента стала смена главного тренера. Айкут Коджаман был отправлен в отставку, а вместо него приехал Филипп Коку.
Для «Фенера» Коджаман — практически икона. Игроком он провел за клуб больше 200 матчей, тренером выигрывал чемпионат и Кубок страны. Поэтому многие восприняли его увольнение болезненно. В том числе внутри клуба.
Сразу несколько работников клуба начали тайно работать против нового тренера. Считается, что заговорщиков было трое: аналитик Тургай Алтай, тренер вратарей Мурат Озтюрк и тренер по фитнесу Альпер Ашы.
Еще хуже, что информацию о тренировках Коку сливали Коджаману, а тот передавал ее представителям
Саботаж работы нового тренера по мнению предателей со временем привел бы не только к его увольнению, но и уходу нового президента. В идеальном мире планировалось, что сначала уволенного Коку заменит Коджаман. А потом он убедит всех в клубе, что нужно провести обратную рокировку и вернуть Йылдырыма. Плюс свои личные цели: сотрудники тренерского штаба понимали, что со временем их обязательно уволят. И стремились как можно быстрее разрушить турецкую карьеру Коку.
При этом свои люди у прежнего руководства были не только в тренерском штабе. Среди футболистов команды за пропаганду отвечал возрастной голкипер Волкан Демирель. Тренер по физподготовке гробил футболистов, Демирель публично критиковал плохую форму команды. А дружественные Йылдырыму журналисты поддерживали критику в свои колонках. И призывали если не вернуть Коджамана, то назначить
Во всей этой ситуации непонятно будущее. Голландец никак не комментирует происходящее, но очевидно, что в таком бардаке давать результат невозможно. Плюс Коч, раскрывая заговоры, не комментирует ситуацию с главным тренером, а команда идет на 15-м месте в таблице. В Турции пишут, что Коку