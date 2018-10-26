«Мы завернём в ковёр труп твоей карьеры». История безумного бунта в «Фенербахче»

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Прошедшим летом в «Фенербахче» прошли исторические выборы президента. Новым руководителем клуба стал Али Йылдырым Коч, один из самых богатых людей Турции. Ему удалось победить в голосовании Азиза Йылдырыма, управлявшего «Фенербахче» последние 20 лет. Одним из первых шагов нового президента стала смена главного тренера. Айкут Коджаман был отправлен в отставку, а вместо него приехал Филипп Коку.

Для «Фенера» Коджаман — практически икона. Игроком он провел за клуб больше 200 матчей, тренером выигрывал чемпионат и Кубок страны. Поэтому многие восприняли его увольнение болезненно. В том числе внутри клуба. Из-за финансовых проблем «Фенербахче» не мог сразу уволить еще и помощников Коджамана, поэтому Коку достался тренерский штаб предшественника. Тот в целом ничего против не имел, не подозревая, чем все кончится.

Сразу несколько работников клуба начали тайно работать против нового тренера. Считается, что заговорщиков было трое: аналитик Тургай Алтай, тренер вратарей Мурат Озтюрк и тренер по фитнесу Альпер Ашы. Во-первых, они предоставляли Коку некорректную информацию о соперниках и состоянии собственных игроков. Также была удалена вся статистика и данные о выступлении команды в прошлом сезоне. То есть, Коку пришлось собирать базу с нуля. Во-вторых, Ашы регулярно перегружал футболистов, из-за чего те находились в плохой физической форме или вообще получали травмы.

Еще хуже, что информацию о тренировках Коку сливали Коджаману, а тот передавал ее представителям клубов-соперников. Обо всем этом Али Коч рассказал в эфире клубного ТВ-канала. Он назвал имена предателей и раскрыл подробности их действий. Самым диким стал момент перед дерби «Фенербахче» с «Бешикташем». Когда Коку пришел в раздевалку, то увидел там ковер. «Зачем он здесь?», — спросил голландец. «Сегодня мы проиграем, и твоя карьера будет похоронена — в этом ковре. Ты свалишь в свою Голландию», — объяснил Тургай Алтай. Дерби закончилось со счетом 1:1.

Саботаж работы нового тренера по мнению предателей со временем привел бы не только к его увольнению, но и уходу нового президента. В идеальном мире планировалось, что сначала уволенного Коку заменит Коджаман. А потом он убедит всех в клубе, что нужно провести обратную рокировку и вернуть Йылдырыма. Плюс свои личные цели: сотрудники тренерского штаба понимали, что со временем их обязательно уволят. И стремились как можно быстрее разрушить турецкую карьеру Коку.