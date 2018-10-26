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15:04 (мск), источник: ТАСС

ФИФА создаст рабочую группу для изучения вопроса о создании двух новых турниров

ТАСС, 26 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) создаст рабочую группу для изучения предложения главы организации Джанни Инфантино о создании двух новых турниров. Об этом Инфантино сообщил на пресс-конференции, которая транслируется на официальном сайте организации.

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Решение о создании рабочей группы было принято в пятницу на заседании совета ФИФА в столице Руанды Кигали. Инфантино с мая предлагает изменить формат клубного чемпионата мира: проводить турнир раз в четыре года вместо Кубка конфедераций и увеличить число участников с 6 до 24. По его словам, проект поддерживается серьезной группой инвесторов, желающей потратить более $25 млрд на 12-летний цикл, начиная с 2021 года.

«Рабочая группа начала прорабатывать варианты и окончательное предложение будет подготовлено к следующему заседанию совета ФИФА в марте. До этого сложно что-то сказать конкретное. Две конфедерации уже проводят Лигу наций, но другие — нет, так что еще можно посмотреть, что предстоит сделать в других частях света. Мы открыты для любых идей и предложений, если они есть, пожалуйста, мы будем рады услышать их», — сказал Инфантино.

Следующий совет ФИФА пройдет 14 марта в Майами.

Также Инфантино предлагает создать Лигу мира, которая предусматривает участие восьми лучших сборных планет и будет проводиться раз в два года. Инициатива главы ФИФА была встречена неоднозначно. Организация World Leagues Forum, которая включает в себя 38 профессиональных лиг, а также ведущие европейские лиги (Английская премьер-лига, немецкая Бундеслига и испанская Ла лига) выступили против таких реформ и тем более против принятия решения быстрым голосованием совета.

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