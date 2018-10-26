ФИФА создаст рабочую группу для изучения вопроса о создании двух новых турниров

Решение о создании рабочей группы было принято в пятницу на заседании совета ФИФА в столице Руанды Кигали. Инфантино с мая предлагает изменить формат клубного чемпионата мира: проводить турнир раз в четыре года вместо Кубка конфедераций и увеличить число участников с 6 до 24. По его словам, проект поддерживается серьезной группой инвесторов, желающей потратить более $25 млрд на 12-летний цикл, начиная с 2021 года.

«Рабочая группа начала прорабатывать варианты и окончательное предложение будет подготовлено к следующему заседанию совета ФИФА в марте. До этого сложно что-то сказать конкретное. Две конфедерации уже проводят Лигу наций, но другие — нет, так что еще можно посмотреть, что предстоит сделать в других частях света. Мы открыты для любых идей и предложений, если они есть, пожалуйста, мы будем рады услышать их», — сказал Инфантино.

Следующий совет ФИФА пройдет 14 марта в Майами.