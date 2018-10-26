Cовет ФИФА запретил проведение матча «Жирона» — «Барселона» в США

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Такое решение было принято в пятницу на заседании совета ФИФА в Кигали (Руанда). До этого организация получила просьбы утвердить позицию по данному вопросу от конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Федерации футбола США и Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Я выступаю против этого и отказываюсь давать разрешение на проведение игры между “Барселоной” и “Жироной” в Майами. Совет ФИФА рассмотрел этот вопрос. Мы подчеркиваем, что официальные матчи каждой национальной лиги должны проходить в пределах соответствующей страны», — сказал Инфантино, чьи слова приводит Marca.