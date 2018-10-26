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15:19 (мск), источник: Р-Спорт

Cовет ФИФА запретил проведение матча «Жирона» — «Барселона» в США

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не разрешил провести матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» в США, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Источник: Reuters

Такое решение было принято в пятницу на заседании совета ФИФА в Кигали (Руанда). До этого организация получила просьбы утвердить позицию по данному вопросу от конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Федерации футбола США и Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Я выступаю против этого и отказываюсь давать разрешение на проведение игры между “Барселоной” и “Жироной” в Майами. Совет ФИФА рассмотрел этот вопрос. Мы подчеркиваем, что официальные матчи каждой национальной лиги должны проходить в пределах соответствующей страны», — сказал Инфантино, чьи слова приводит Marca.

Ранее стало известно, что встреча 21-го тура Примеры между «Жироной» и «Барселоной» должна пройти 27 января в Майами и стать первой в истории чемпионата Испании, которая состоится на территории США. Однако в сентябре появилась информация, что RFEF запретила Ла Лиге проводить матчи чемпионата страны в США.

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