Cовет ФИФА запретил проведение матча «Жирона» — «Барселона» в США

Такое решение было принято в пятницу на заседании совета ФИФА в Кигали (Руанда). До этого организация получила просьбы утвердить позицию по данному вопросу от конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Федерации футбола США и Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
«Я выступаю против этого и отказываюсь давать разрешение на проведение игры между “Барселоной” и “Жироной” в Майами. Совет ФИФА рассмотрел этот вопрос. Мы подчеркиваем, что официальные матчи каждой национальной лиги должны проходить в пределах соответствующей страны», — сказал Инфантино, чьи слова приводит Marca.
Ранее стало известно, что встреча 21-го тура Примеры между «Жироной» и «Барселоной» должна пройти 27 января в Майами и стать первой в истории чемпионата Испании, которая состоится на территории США. Однако в сентябре появилась информация, что RFEF запретила Ла Лиге проводить матчи чемпионата страны в США.