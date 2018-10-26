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16:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Куртуа сказал игрокам «Реала», что не хочет вновь работать с Конте или Моуринью

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа в беседе с партнёрами по команде выразил опасения по поводу возможного прихода на пост главного тренера «сливочных» экс-наставника «Челси» Антонио Конте или рулевого «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

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Источник: Reuters

«Не могу в это поверить! Я единственный в этой команде, кто работал и с Конте, и с Моуринью. И я уехал из Лондона, чтобы со мной это больше никогда не случалось. Но теперь выясняется, что сюда приходит Конте, а если нет — то Моуринью», — приводит вероятные слова Куртуа El Pais.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды на старте нынешнего сезона. После девяти туров «сливочные» занимают седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры.

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