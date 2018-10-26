Куртуа сказал игрокам «Реала», что не хочет вновь работать с Конте или Моуринью

«Не могу в это поверить! Я единственный в этой команде, кто работал и с Конте, и с Моуринью. И я уехал из Лондона, чтобы со мной это больше никогда не случалось. Но теперь выясняется, что сюда приходит Конте, а если нет — то Моуринью», — приводит вероятные слова Куртуа El Pais.



Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды на старте нынешнего сезона. После девяти туров «сливочные» занимают седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры.