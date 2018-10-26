Куртуа сказал игрокам «Реала», что не хочет вновь работать с Конте или Моуринью
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа в беседе с партнёрами по команде выразил опасения по поводу возможного прихода на пост главного тренера «сливочных»
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа в беседе с партнёрами по команде выразил опасения по поводу возможного прихода на пост главного тренера «сливочных»
«Не могу в это поверить! Я единственный в этой команде, кто работал и с Конте, и с Моуринью. И я уехал из Лондона, чтобы со мной это больше никогда не случалось. Но теперь выясняется, что сюда приходит Конте, а если нет — то Моуринью», — приводит вероятные слова Куртуа El Pais.
Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги может покинуть свой пост