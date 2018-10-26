У «Интера» новый президент из Китая. Ему 26 лет
Самый молодой босс в истории клуба.
Самый молодой босс в истории клуба.
Стивен Чжан — сын президента Suning Holdings Group, которая выкупила оставшиеся акции у бывшего владельца Эрика Тохира. Чжану 26 лет, теперь он самый молодой глава «Интера» в истории.
В отличие от отца, который руководит корпорацией из Китая, Стивен живет в Милане и максимально погружен в процессы клуба. «Он постоянно здесь, рядом с командой. В отличие от президента “Ромы”, который прилетал в Италию в лучшем случае раз в год», — восхищался президентом Раджа Наингголан.
Стивен часто посещает базу, общается с игроками и болельщиками, а также раздает интервью журналистам во время прогулок по Милану.
И, конечно, посещает все матчи — домашние и выездные. В концовке прошлого сезона, когда «Интер» обыграл «Лацио» (3:2) в последнем туре и пробился в Лигу чемпионов, Чжан расплакался прямо на поле «Стадио Олимпико».
Качественно прокачал финансовые показатели. Этот сезон — третий для «Интера» под руководством Suning Group. Сегодня компания опубликовала отчет за прошлый год, который стал рекордным. В частности — по доходам:
В этом году «Интер» вернулся в Лигу чемпионов. Если дойдет хотя бы до
Финансовый год «Интер» закрыл с показателем «минус 17,7 млн» — лучший результат за последние 15 лет. Худший — «минус 140,5 млн» в сезоне-2014/15.
Доходы от match day выросли на 21%.
По информации итальянских медиа, «Интер» уже договорился с Беппе Мароттой — бывшим гендиректором «Ювентуса», с которым клуб взял 7 скудетто подряд. Следующий шаг —
Лука наверняка и сам расстроился, что трансфер сорвался — второго такого предложения не будет.