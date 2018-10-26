У «Интера» новый президент из Китая. Ему 26 лет

Кто это такой?

Стивен Чжан — сын президента Suning Holdings Group, которая выкупила оставшиеся акции у бывшего владельца Эрика Тохира. Чжану 26 лет, теперь он самый молодой глава «Интера» в истории.

В отличие от отца, который руководит корпорацией из Китая, Стивен живет в Милане и максимально погружен в процессы клуба. «Он постоянно здесь, рядом с командой. В отличие от президента “Ромы”, который прилетал в Италию в лучшем случае раз в год», — восхищался президентом Раджа Наингголан.

Стивен часто посещает базу, общается с игроками и болельщиками, а также раздает интервью журналистам во время прогулок по Милану.

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И, конечно, посещает все матчи — домашние и выездные. В концовке прошлого сезона, когда «Интер» обыграл «Лацио» (3:2) в последнем туре и пробился в Лигу чемпионов, Чжан расплакался прямо на поле «Стадио Олимпико».

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Что уже Suning сделал для «Интера»?

Качественно прокачал финансовые показатели. Этот сезон — третий для «Интера» под руководством Suning Group. Сегодня компания опубликовала отчет за прошлый год, который стал рекордным. В частности — по доходам:

Сезон-2015/16 — 318,2 млн евро

Сезон-2016/17 — 241,4 млн евро

Сезон-2017/18 — 347 млн евро.

В этом году «Интер» вернулся в Лигу чемпионов. Если дойдет хотя бы до плей-офф, не исключено, что уже следующей осенью клуб объявит о новом рекорде по доходам. Хотя уже за сам выход в ЛЧ нерадзурри получили солидный бонус от Pirelli.

Финансовый год «Интер» закрыл с показателем «минус 17,7 млн» — лучший результат за последние 15 лет. Худший — «минус 140,5 млн» в сезоне-2014/15.

Доходы от match day выросли на 21%.

В этом сезоне «Интер» реализовал всю квоту абонементов (более 37 тысяч). Это на 20% больше, чем в прошлом сезоне.

Дерби с «Миланом» (1:0) стало рекордным по выручке с билетов. «Интер» продал 78 725 тикетов и заработал 5 млн евро.

Средняя посещаемость по меркам Италии — просто космос: в матче с «Кальяри» — 55 486 зрителей, с «Пармой» — 59 648, с «Торино» — 59 135, с «Фиорентиной» — 55 840.

По информации итальянских медиа, «Интер» уже договорился с Беппе Мароттой — бывшим гендиректором «Ювентуса», с которым клуб взял 7 скудетто подряд. Следующий шаг — топ-трансферы. Хотя один из них мог случиться этим летом. В августе в Suning разработали персональное предложение для Луки Модрича: контракт с «Интером» на 4 года, автоматический переход в китайский «Цзянсу Сунин» и персональное предложение, по которому хорват становился лицом бренда.

Лука наверняка и сам расстроился, что трансфер сорвался — второго такого предложения не будет.