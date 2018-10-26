Абрамович не собирается продавать «Челси»

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Sky Sports, российский бизнесмен ни с кем не вступал в переговоры по возможной продаже команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что самый богатый человек Чехии Петр Келлнер рассматривает вариант с приобретением английского клуба. Отмечалось, что представители чешского бизнесмена в ближайшее время могут начать переговоры о покупке лондонской команды. Келлнер является богатейшим человеком Чехии, а его состояние на данный момент оценивается $ 15,5 млрд.