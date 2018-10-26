Абрамович не собирается продавать «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович не собирается продавать лондонский клуб.
Владелец «Челси» Роман Абрамович не собирается продавать лондонский клуб.
Как сообщает Sky Sports, российский бизнесмен ни с кем не вступал в переговоры по возможной продаже команды.
Ранее в СМИ появилась информация, что самый богатый человек Чехии Петр Келлнер рассматривает вариант с приобретением английского клуба. Отмечалось, что представители чешского бизнесмена в ближайшее время могут начать переговоры о покупке лондонской команды. Келлнер является богатейшим человеком Чехии, а его состояние на данный момент оценивается $ 15,5 млрд.
Напомним, что Абрамович купил «Челси» в 2003 году за £ 140 млн. За этот период синие пять раз становились чемпионами Англии, а также выиграли Лигу чемпионов.