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17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Абрамович не собирается продавать «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович не собирается продавать лондонский клуб.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Sky Sports, российский бизнесмен ни с кем не вступал в переговоры по возможной продаже команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что самый богатый человек Чехии Петр Келлнер рассматривает вариант с приобретением английского клуба. Отмечалось, что представители чешского бизнесмена в ближайшее время могут начать переговоры о покупке лондонской команды. Келлнер является богатейшим человеком Чехии, а его состояние на данный момент оценивается $ 15,5 млрд.

Напомним, что Абрамович купил «Челси» в 2003 году за £ 140 млн. За этот период синие пять раз становились чемпионами Англии, а также выиграли Лигу чемпионов.

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