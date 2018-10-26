«Барселона» отказалась продавать права на название своего стадиона за € 300 млн

Каталонский клуб долгое время вёл переговоры с испанской компанией Mediapro, которая специализируется на производстве телепередач и фильмов. Компания была готова заплатить сине-гранатовым € 300 млн за права на название «Камп Ноу», однако переговоры сорвались.



Как уточняет издание, одной из причин срыва переговоров стала просьба руководства «Барселоны» к своим коллегам из Mediapro отозвать судебный иск к бывшему президенту клуба Сандро Роселю, который в настоящий момент находится под стражей в связи с рассмотрением дела об отмывании денег. В компании ответили отказом на просьбу сине-гранатовых.



«Барселона» после девяти туров лидирует в турнирной таблице испанской Примеры.