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17:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» отказалась продавать права на название своего стадиона за € 300 млн

Домашний стадион «Барселоны» «Камп Ноу» сохранит своё название, сообщает El Pais.

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Каталонский клуб долгое время вёл переговоры с испанской компанией Mediapro, которая специализируется на производстве телепередач и фильмов. Компания была готова заплатить сине-гранатовым € 300 млн за права на название «Камп Ноу», однако переговоры сорвались.

Как уточняет издание, одной из причин срыва переговоров стала просьба руководства «Барселоны» к своим коллегам из Mediapro отозвать судебный иск к бывшему президенту клуба Сандро Роселю, который в настоящий момент находится под стражей в связи с рассмотрением дела об отмывании денег. В компании ответили отказом на просьбу сине-гранатовых.

«Барселона» после девяти туров лидирует в турнирной таблице испанской Примеры.

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