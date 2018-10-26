Замены в компенсированное время могут запретить
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен запретить проводить замены в компенсированное время матчей, сообщает BBC.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен запретить проводить замены в компенсированное время матчей, сообщает BBC.
Организация планирует бороться с задержкой времени в футболе. Согласно исследованию, в матчах английской
Помимо этого, на заседании IFAB будет рассмотрена возможность введения правила, которое позволит заменяемому игроку покинуть поле в ближайшем для него месте, а не в специальной зоне.