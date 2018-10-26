«Тоттенхэм» не переедет на новый стадион до конца года

Источник: AFP 2018

С 1899 по 2017 год «Тоттенхэм» проводил домашние матчи на стадионе «Уайт Харт Лейн». Впоследствии его снесли, а рядом возвели новую арену, которая теперь получила другое название. Планировалось, что первый матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет против «Ливерпуля» 15 сентября.

Однако на стадионе были выявлены проблемы с системами безопасности, в связи с чем тестовые мероприятия 27 августа и 1 сентября были отменены. В текущем сезоне лондонская команда проводит домашние игры на стадионе «Уэмбли».