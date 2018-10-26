Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид0
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ним0
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург1
Боруссия М1
Футбол. Премьер-лига
27.10
Урал
Уфа
Футбол. Зарубежный
27.10
Десна
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
27.10
Жирона
Райо Вальекано
Все события
Фоторепортажи
15Газзаев поздравил гандболистов сборной России с победой над Италией
10СКА уступил «Салавату», потерпев второе поражение подряд
21:41 (мск), источник: Р-Спорт

«Тоттенхэм» не переедет на новый стадион до конца года

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» не переедет на новый стадион в 2018 году, сообщается на сайте лондонской команды.

Наверх
Источник: AFP 2018

С 1899 по 2017 год «Тоттенхэм» проводил домашние матчи на стадионе «Уайт Харт Лейн». Впоследствии его снесли, а рядом возвели новую арену, которая теперь получила другое название. Планировалось, что первый матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет против «Ливерпуля» 15 сентября.

Однако на стадионе были выявлены проблемы с системами безопасности, в связи с чем тестовые мероприятия 27 августа и 1 сентября были отменены. В текущем сезоне лондонская команда проводит домашние игры на стадионе «Уэмбли».

«В свете факторов, которые не зависят от нас, мы осторожно относимся к датам тестовых мероприятий на новой арене. Сегодня мы приняли решение, что все домашние игры до матча чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (29 декабря) включительно мы будем проводить на стадионе «Уэмбли», — сказал президент клуба Дэниэл Леви.

Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Кокорину и Мамаеву выдали мяч в СИЗО
Что показали записи камер наблюдения в метро Рима
Дзюбозависимость «Зенита»: почему это нормально
«Йокерит» при аншлаге в Таллине обыграл «Спартак» в матче КХЛ
За Тухугова: Лобов проведет первый бой в UFC за 14 месяцев
От помощника Конте до тренера «Спартака»: куда податься Каррере?
Для выхода в плей-офф «Зениту» достаточно обыграть «Копенгаген»
Форвард «Спартака»: Когда приехал в Россию, плакал каждый день
ЦСКА планирует провести матч с командой НХЛ на столетие Тарасова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь