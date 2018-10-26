«Тоттенхэм» не переедет на новый стадион до конца года
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» не переедет на новый стадион в 2018 году, сообщается на сайте лондонской команды.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» не переедет на новый стадион в 2018 году, сообщается на сайте лондонской команды.
С 1899 по 2017 год «Тоттенхэм» проводил домашние матчи на стадионе «Уайт Харт Лейн». Впоследствии его снесли, а рядом возвели новую арену, которая теперь получила другое название. Планировалось, что первый матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет против «Ливерпуля» 15 сентября.
Однако на стадионе были выявлены проблемы с системами безопасности, в связи с чем тестовые мероприятия 27 августа и 1 сентября были отменены. В текущем сезоне лондонская команда проводит домашние игры на стадионе «Уэмбли».
«В свете факторов, которые не зависят от нас, мы осторожно относимся к датам тестовых мероприятий на новой арене. Сегодня мы приняли решение, что все домашние игры до матча чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (29 декабря) включительно мы будем проводить на стадионе «Уэмбли», — сказал президент клуба Дэниэл Леви.