Сын Месси нарисовал логотип «Ювентуса» и показал его отцу

Аргентинский футболист из-за травмы наблюдал за матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:0) с трибуны. За игрой партнёров по команде Месси смотрел вместе с Тьяго. Пятилетний мальчик большую часть матча потратил на рисование вместо просмотра футбола. Одному из болельщиков удалось заснять на видео, как Тьяго показывает отцу лист бумаги с эмблемой «Ювентуса».

Как отмечается, что именно нарисовал мальчик, неизвестно, однако на листе видно большую букву «J» чёрного цвета, как на логотипе туринского клуба. При этом на видео заметно, как мальчик указывает пальцем на букву «J» и о чём-то говорит, что вызвало улыбку у Лионеля.