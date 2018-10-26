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26 октября, источник: Чемпионат.com

Сын Месси нарисовал логотип «Ювентуса» и показал его отцу

Тьяго Месси, сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, рассмешил отца рисунком с изображением логотипа «Ювентуса», сообщает Mirror.

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Аргентинский футболист из-за травмы наблюдал за матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:0) с трибуны. За игрой партнёров по команде Месси смотрел вместе с Тьяго. Пятилетний мальчик большую часть матча потратил на рисование вместо просмотра футбола. Одному из болельщиков удалось заснять на видео, как Тьяго показывает отцу лист бумаги с эмблемой «Ювентуса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечается, что именно нарисовал мальчик, неизвестно, однако на листе видно большую букву «J» чёрного цвета, как на логотипе туринского клуба. При этом на видео заметно, как мальчик указывает пальцем на букву «J» и о чём-то говорит, что вызвало улыбку у Лионеля.

Напомним, летом из «Реала» в «Ювентус» перешёл Криштиану Роналду — главный конкурент Месси в борьбе за различные персональные награды в последние годы.

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