Сын Месси нарисовал логотип «Ювентуса» и показал его отцу
Тьяго Месси, сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, рассмешил отца рисунком с изображением логотипа «Ювентуса», сообщает Mirror.
Тьяго Месси, сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, рассмешил отца рисунком с изображением логотипа «Ювентуса», сообщает Mirror.
Аргентинский футболист
Как отмечается, что именно нарисовал мальчик, неизвестно, однако на листе видно большую букву «J» чёрного цвета, как на логотипе туринского клуба. При этом на видео заметно, как мальчик указывает пальцем на букву «J» и о
Напомним, летом из «Реала» в «Ювентус» перешёл Криштиану Роналду — главный конкурент Месси в борьбе за различные персональные награды в последние годы.